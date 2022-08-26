Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

中華電信榮獲　微軟2022“Top CSP Direct Partner”獎項

協助企業加速數位轉型穩健上雲

By 台灣英文新聞
2022/08/26 17:21

台灣微軟於8月23日舉辦「Microsoft Inspire Taiwan台灣微軟FY23合作夥伴大會」，中華電信繼2021年度獲得「Top Innovative Partner最具創新合作夥伴」獎後，今年再度獲得微軟認可，榮獲2022年度「Top CSP Direct Partner最佳雲服務直接合作夥伴」，再次證明中華電信是協助企業專注核心業務，加速數位轉型穩健上雲的最佳雲端解決方案合作夥伴。

中華電信是台灣唯一同時取得AEMSP(Azure Expert Managed Service Provider)及網路直連ExpressRoute的服務供應商，擁有400張以上微軟專業證照，具備豐富在地化營維運經驗，結合電信網路、IDC機房、CMCX多雲交換、資安合規等資通訊優勢，提供網路直連穩定傳輸、跨雲部署多雲管理、異地備援災難復原、DevOps敏捷開發快速佈建及搬遷移轉架構優化等雲端解決方案

中華電信執行副總經理吳麗秀表示，中華電信自2020年起與台灣微軟合作以Tech adoption強化Tech intensity，並成功以敏捷及創新來實踐數位轉型目標。今年3月中華電信以「0需求改善」完美通過Microsoft Azure Expert MSP稽核認證，連續兩年獲得台灣微軟最高階專業AEMSP認證評鑑，不論在Azure技術能力、輔導客戶上雲之整體規劃能力及售後專業托管服務，皆能提供客戶完整且專業的一條龍服務。

因應疫情瞬變，企業、政府及學術單位為維持營運效能、降低災損威脅，需以全新工作型態重新面對新形態的工作模式。中華電信攜手台灣微軟合作推出多項服務方案，包括通訊防疫包(HiNet光世代企業上網+ Microsoft 365)、雲端電腦實驗室(Azure Lab Services)、安心備份包(Veeam + Azure)、遠端辦公包(Azure Virtual Desktop)、輕鬆入雲包(Azure新客戶享首月帳單折抵優惠)以及透過OPEN授權移轉中華Azure訂閱費用減免等多項方案，服務範圍涵蓋製造、連鎖流通、資訊通信、娛樂媒體、金融產業及政府機關等，幫助企業加速數位轉型上雲。

中華電信是企業數位轉型上雲之最佳夥伴選擇，除提供高安全、低延遲、高可靠度的網路連線品質及專業技術諮詢顧問服務外，可協助企業及政府敏捷部署與創新應用，加速企業躍向國際與佈局全球大未來，想了解更多資訊，請撥打企業客戶服務專線：0800-080-365。

更新時間 : 2022-08-29 01:14 GMT+08:00

最受歡迎

僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋
S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉
CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市
台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！
粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！
震撼！金馬影帝劉青雲、林峯《神探大戰》台北首映好評不斷　香港多起真實兇殺案搬上大螢幕
震撼！金馬影帝劉青雲、林峯《神探大戰》台北首映好評不斷　香港多起真實兇殺案搬上大螢幕
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...