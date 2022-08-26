中華電信榮獲　微軟2022“Top CSP Direct Partner”獎項

台灣微軟於8月23日舉辦「Microsoft Inspire Taiwan台灣微軟FY23合作夥伴大會」， 中華電信繼2021年度獲得「Top Innovative Partner最具創新合作夥伴」獎後，今年再度獲得微軟認可， 榮獲2022年度「Top CSP Direct Partner最佳雲服務直接合作夥伴」， 再次證明中華電信是協助企業專注核心業務， 加速數位轉型穩健上雲的最佳雲端解決方案合作夥伴。

中華電信是台灣唯一同時取得AEMSP(Azure Expert Managed Service Provider)及網路直連ExpressRoute的服務供應商， 擁有400張以上微軟專業證照，具備豐富在地化營維運經驗， 結合電信網路、IDC機房、CMCX多雲交換、 資安合規等資通訊優勢，提供網路直連穩定傳輸、 跨雲部署多雲管理、異地備援災難復原、 DevOps敏捷開發快速佈建及搬遷移轉架構優化等雲端解決方案 。

中華電信執行副總經理吳麗秀表示，中華電信自2020年起與台灣微軟合作以Tech adoption強化Tech intensity，並成功以敏捷及創新來實踐數位轉型目標。 今年3月中華電信以「0需求改善」完美通過Microsoft Azure Expert MSP稽核認證， 連續兩年獲得台灣微軟最高階專業AEMSP認證評鑑， 不論在Azure技術能力、 輔導客戶上雲之整體規劃能力及售後專業托管服務， 皆能提供客戶完整且專業的一條龍服務。

因應疫情瞬變，企業、政府及學術單位為維持營運效能、 降低災損威脅，需以全新工作型態重新面對新形態的工作模式。 中華電信攜手台灣微軟合作推出多項服務方案，包括通訊防疫包( HiNet光世代企業上網+ Microsoft 365)、雲端電腦實驗室(Azure Lab Services)、安心備份包(Veeam + Azure)、遠端辦公包(Azure Virtual Desktop)、輕鬆入雲包( Azure新客戶享首月帳單折抵優惠) 以及透過OPEN授權移轉中華Azure訂閱費用減免等多項方案 ，服務範圍涵蓋製造、連鎖流通、資訊通信、娛樂媒體、 金融產業及政府機關等，幫助企業加速數位轉型上雲。

中華電信是企業數位轉型上雲之最佳夥伴選擇，除提供高安全、 低延遲、高可靠度的網路連線品質及專業技術諮詢顧問服務外， 可協助企業及政府敏捷部署與創新應用， 加速企業躍向國際與佈局全球大未來，想了解更多資訊， 請撥打企業客戶服務專線：0800-080-365。