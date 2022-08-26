新北筍王齊聚　期許明年再創佳績

新北市政府農業局今(26)日舉辦「2022新北筍王爭霸戰」及各產區綠竹筍評鑑競賽聯合頒獎典禮，新北筍王與各產區筍王齊聚一堂，共同分享獲獎喜悅，期許明（2023）年再創佳績。
新北綠竹筍生產面積約2,300公頃，年產量達1萬2,757公噸，年產值將近17億元，是全國最大綠竹筍產區，也是新北重要的綠金產業。為提升綠竹筍品質，新北市政府連續9年舉辦「新北筍王爭霸戰」評鑑，除要求農藥零檢出外，外觀、色澤、柔嫩度及糖度等項目都須經過嚴格評比，最高分者才能獲得筍王頭銜，除了市級比賽外，新北市政府也輔導各綠竹筍產區農會辦理區級評鑑競賽，透過筍農良性競爭，提升新北綠竹筍的品質及產值。
農業局 今(26)日特別在新北最大綠竹筍產區五股舉辦「2022新北筍王爭霸戰」及各產區綠竹筍評鑑競賽聯合頒獎典禮，頒贈賀匾予新北筍王及五股、三峽、八里等8處產區筍王，除共同分享喜悅外，也期許明年可再創佳績。
今年度同時獲得「新北筍王」及「新北美筍王」雙料冠軍的五股區筍農，同時也是五股區農會常務監事的陳廣益先生表示，五股擁有百年綠竹筍栽培史，因位處觀音山交界，水氣豐沛，土質為沉積火山灰，礦物質含量特別豐富，在這樣得天獨厚的條件下，才能孕育出高品質綠竹筍，除了五股外，新北其他區的綠竹筍品質也都很不錯，此外新北的農產品都是經過市府及農會層層把關，品質、食安都能讓消費者放心，希望大家能多多支持。
新北市農業局長李玟表示，新北市推動「新北健康三寶」品牌，並透過舉辦「新北筍王爭霸戰」促進筍農技術交流及良性競爭，提升產值，新北綠竹筍產季為6月至9月，喜歡綠竹筍的民眾千萬要把握綠竹筍產季尾巴，除各農會實體通路外，也可至「新北綠竹筍e易購」電商平台專區即時選購新鮮高品質的綠竹筍，以實際行動支持新北在地農友。
五股區筍王黃勝凱。(照片由新北市政府農業局提供)
八里區由曾嬿絲奪得八里筍王。(照片由新北市政府農業局提供)
五股農會常務監事陳廣益榮獲「新北筍王」及「新北美筍王」雙料冠軍。(照片由新北市政府農業局提供)
照片由新北市政府農業局提供