新北筍王齊聚　期許明年再創佳績

新北市政府農業局今(26)日舉辦「2022新北筍 王爭霸戰」及各產區綠竹筍評鑑競賽聯合頒獎典禮， 新北筍王與各產區筍王齊聚一堂，共同分享獲獎喜悅， 期許明（2023）年再創佳績。

新北綠竹筍生產面積約2,300公頃，年產量達1萬2,757公 噸，年產值將近17億元，是全國最大綠竹筍產區， 也是新北重要的綠金產業。為提升綠竹筍品質，新北市政府連續9年 舉辦「新北筍王爭霸戰」評鑑，除要求農藥零檢出外，外觀、色澤、 柔嫩度及糖度等項目都須經過嚴格評比， 最高分者才能獲得筍王頭銜，除了市級比賽外， 新北市政府也輔導各綠竹筍產區農會辦理區級評鑑競賽， 透過筍農良性競爭，提升新北綠竹筍的品質及產值。

農業局 今(26)日特別在新北最大綠竹筍產區五股舉辦「2022新北筍 王爭霸戰」及各產區綠竹筍評鑑競賽聯合頒獎典禮， 頒贈賀匾予新北筍王及五股、三峽、八里等8處產區筍王， 除共同分享喜悅外，也期許明年可再創佳績。

今年度同時獲得「新北筍王」及「新北美筍王」 雙料冠軍的五股區筍農， 同時也是五股區農會常務監事的陳廣益先生表示， 五股擁有百年綠竹筍栽培史，因位處觀音山交界，水氣豐沛， 土質為沉積火山灰，礦物質含量特別豐富， 在這樣得天獨厚的條件下，才能孕育出高品質綠竹筍，除了五股外， 新北其他區的綠竹筍品質也都很不錯， 此外新北的農產品都是經過市府及農會層層把關，品質、 食安都能讓消費者放心，希望大家能多多支持。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動「新北健康三寶」品牌， 並透過舉辦「新北筍王爭霸戰」促進筍農技術交流及良性競爭， 提升產值，新北綠竹筍產季為6月至9月， 喜歡綠竹筍的民眾千萬要把握綠竹筍產季尾巴， 除各農會實體通路外，也可至「新北綠竹筍e易購」電商平台專區即時選購新鮮 高品質的綠竹筍，以實際行動支持新北在地農友。

五股區筍王黃勝凱。(照片由新北市政府農業局提供)

八里區由曾嬿絲奪得八里筍王。(照片由新北市政府農業局提供)

五股農會常務監事陳廣益榮獲「新北筍王」及「新北美筍王」雙料冠軍。(照片由新北市政府農業局提供)

照片由新北市政府農業局提供