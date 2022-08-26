卡蹓馬祖！五星米其林四大名廚攜手在地業者　創新研發傳統美食

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為深化馬祖觀光品牌形象，提升馬祖觀光旅宿餐飲品質，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處攜手連江縣政府積極建構友善觀光環境，委由台灣旅遊交流協會成立四大主廚輔導團隊，指導馬祖觀光旅宿餐飲業提升相關品質，歷經半年籌畫與研發，今(26)日在台北辦理「卡蹓馬祖 饗食卡蹓味」發表會。

觀光局副局長林信任表示，馬祖食材有特殊性，依季節有不同的海鮮，透過時令的變化並經過師傅的巧手朝向精緻化。對馬祖美食的提升在未來開放國際觀光後是一個重點。

觀光局表示，「馬祖卡蹓 饗食卡蹓味」（「卡蹓」是音譯福州話，有「來玩、遊玩」的意思）發表會，是馬祖地區首次由四大主廚聯手組成全方位美食輔導研發團隊，計有國宴大廚宜蘭渡小月餐廳陳兆麟主廚、台北福華大飯店蓬萊邨王永宗主廚、米其林一星殊榮的美福飯店米香台菜餐廳陳永華主廚及前華膳空廚陳玉彬行政總主廚，共同在既有馬祖傳統飲食文化基礎上，加以創新特色菜餚，將知名馬祖傳統五寶食材，分別是將「老酒陳高」、「淡菜、海鮮、魚麵」、「紅糟」、「大白菜、白蘿蔔」及「大餅、繼光餅」等研發入菜。

觀光局說明這次卡蹓馬祖美食發表會的四大亮點：

一、「馬祖宴」三步曲：由台北福華大飯店蓬萊邨王永宗主廚設計研發，阿宗師憑藉榮獲2019 AFA 韓國世界廚藝大賽金牌盛名，堅持手工自製食材演繹馬祖宴新空間，道道料理間將傳統與現代完美呈現。

第一步「世代相傳」以酒香紅糟鵝肉、月桃水晶綑蹄、網紗塩菜黃魚三道菜餚味覺層次豐富；第二步「枕戈待旦」以蜂巢海鮮、大餅牛肉呈現馬祖歷史形象與意涵；第三步「撥雲見日」是以百花盛世、太平燕、起士地瓜泥、紅糟蘿蔔糕四道特色菜餚音象徵時代的美好寓意。

二、卡蹓馬祖多元風味創新與開發：分別由國宴主廚陳兆麟以五十多年在中式料理渾厚的底蘊，把馬祖可感受的各種風味，食材、色彩、口感、香氣、刀工、器皿，融合研發設計團體桌餐共有：什錦西魯肉、日月雙撇、馬祖老酒麻油雞湯、當歸鴨腿佐魚麵、鮮蝦米玉菜、金沙白帶魚酥、糖醋香蕉魚捲、醍醐鴨排、紅麴甜米糕、紅麴味噌醬，9道一醬將每樣食材發揮最大極致。

陳永華主廚以40年功力推出5道一醬，分別為：馬祖特色冷三拼(紅糟醉雞腿、如意纖淡菜、紅糟燜白玉)、紅麴牛肉湯、紅糟虎咬豬、蠶絲生菜鮮蘆魚、翡翠芙蓉蒸虎蝦，不僅升級馬祖在地美食，更充分呈現米其林精緻質感的馬祖美食。

號稱料理界精算師的陳玉彬主廚推出5道一醬異國料理，計有：橄欖蒜香淡菜(佐馬祖囍餅)、高梁酸白菜燜燻肉(佐馬祖繼光餅)、磯煮淡菜蘿蔔、煎法式香蕉吐司(佐老酒無花果醬)、老酒無花果醬、優酪乳堅果燕麥，透過西式料理手法，讓馬祖小型餐飲業或咖啡甜點業者注入全新風貌與花樣。

三、卡蹓馬祖國民美食印象-馬祖炒飯：四大名廚共同研發以馬祖知名的紅糟、白蘿蔔(醃漬)、淡菜、蝦皮、蛋等，搭配季節性新鮮蘿蔔、大白菜或高麗菜及蔥蒜等食材，開發出清爽、健康又美味的馬祖國民美食-「馬祖炒飯」，賦予在地庶民菜餚新風貌。

四、饗食卡蹓味廚藝輔導研發的傳承與創新：由參與今年馬祖廚藝輔導研習會的在地餐飲業者，現場示範研發輔導廚藝成果，分別是，檸檬糖醋黃魚及淡菜老酒蒸蛋，以全新的角度擁抱故鄉馬祖食材的美好，翻轉故鄉嶄新的味蕾。

觀光局表示，挾著四大名廚的光環加持，馬祖卡蹓味品嚐料理盛宴宣告正式登場，整體馬祖卡蹓饗宴研發精神除著重於個人套餐及早午茶輔導，並針對團體餐需求提供菜餚創新設計，四大名廚更無私的公開所有中、西式廚研烹調技巧，將在地特色食材，透過創意的煎、煮、炒、炸、蒸、炖、醃、悶具體呈現，四大名廚發表的醇、樸、真、鮮-馬祖卡蹓饗食味將傳誦馬祖在地好味道。

照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供