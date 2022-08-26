CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) S2O Taiwan潑水音樂祭原訂的重量級演出者包含 R3HAB、CL、Lil Pump確定不來了！主辦單位斯邦奈（Spunite）為此槓上文化部，現在雙方各執一詞。

S2O Taiwan潑水音樂祭將於明後(27，28)兩日於大佳河濱公園舉行，先前的宣傳名單上驚見R3HAB、CL、Kaaze等大咖，讓粉絲期待度破表，VIP及VVIP票也都完售，但現卻傳出主辦單位提交的防疫計畫遭文化部卡關，導致外國藝人全都進不來了，連Lil Pump都不會來，有網友質疑這算詐欺嗎？

本報記者曾與斯邦奈確認CL是否來台參加，主辦方於8月17日回覆，2NE1隊長CL確定會登台演出。

文化部今（26）日發布新聞稿打臉斯邦奈，表示前（24）天晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫。因此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏。因此，經初步審查，決定予以駁回。



文化部秀出斯邦奈寄送防疫計畫電子郵件時間截圖。(圖/文化部)

斯邦奈負責人Brian於活動官方臉書上喊冤被踢皮球，「我們已經成功拿到每位藝人由勞動部核發的工作證與外交部的簽證，也全額付款給每位藝人表演費用及機票，很可惜我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給我們正面的答覆，導致某些藝人無法無法上飛機登台演出，目前確定無法演出藝人有Yellow Claw，CL與R3hab。」

Brian表示，「相信很多人跟我一樣生氣，文化部不給我訊息，想瞭解更多相關訊息請電聯文化部。」他於下午3時再度更新該貼文，「文化部今天臨時把全部工作證註銷，Kaaze在飛機上被拉出來，現在目前像犯人被扣留在泰國調查室。」



斯邦奈26日臉書全文。(圖擷取自S2O臉書)

據了解，該活動遲遲沒有遞交計畫原因在於，「文化部說7月會0+7，請我們不用申請」。文化部反擊，曾於8月18、19、23及24日多次提醒，並提供相關防疫計畫範例予主辦單位，但目前所送資料尚有許多缺漏。

不少網友於該活動臉書官網貼文下方留言質疑主辦單位的說法：「工作證沒了，簽證還是有啊，還是其實這單位連簽證都沒申請？」、「好像在看FYRE的豪華音樂節紀錄」、「貴單位年年都這樣～沒有疫情時也這樣，有疫情也這樣，隔離這種事情不可能開演前一天才知道吧？為什麼要瞞著？一直催票？這有算詐欺嗎？」、「可以秀出你們申請文件的時間證明文化部故意刁難嗎？不行就請公布退票辦法。」

文化部新聞稿全文



預定於本週末（27、28日）辦理的「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，文化部於前（24）日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫。因此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏。因此，經文化部初步審查，決定予以駁回，有關決定已由文化部通知主辦單位，亦透過外交管道通知受邀單位。



文化部說明，依據臺灣現行入境檢疫防疫措施須採「3天居家檢疫+4天自主防疫」，針對此活動，指揮中心於8月18日記者會上亦公開表示，若有特殊情形，則應由主辦單位提出專案申請，並提出防疫計畫，專簽到指揮中心。



文化部於8月18、19、23及24日多次提醒，並提供相關防疫計畫範例予主辦單位，但目前所送資料尚有許多缺漏，包含未事前會同地方政府勘查活動場域與動線；未通知機場公司及邊境管制相關單位人員通關、採檢與入境動線等規劃；防疫計畫也未提出防護措施、藝人與工作人員下榻飯店及演出場地消毒方式、工作人員及接觸人員名單、追蹤管理機制等詳細資料，所提計畫皆未符合現行泡泡專案原則。



文化部強調，基於支持產業立場，皆會積極協助主辦單位提出專案申請轉送指揮中心。請相關主辦單位務必遵守臺灣現行防疫措施，共同維護國人健康。



CL確定不來台參加S2O演出。(圖/斯邦奈)