國民黨夏立言見中台辦 矢板明夫：與中談判「引狼入室」、「自取其辱」

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）近期中國蓄意軍演、意圖台海內海化，國民黨副主席夏立言執意訪問中國，24、25日接連與海協會長張志軍、中共中央台辦副主任陳元豐會面。綠委痛批藍營應在年底選舉付出重大代價，日本媒體人矢板明夫則表示，與無誠意的中國談判，「只能自取其辱」，台灣當前應增進實力，與國際友人交好，越多美國友人來訪「台灣就越安全」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）接力率眾訪台，中共藉機多次實施對台軍演，暴露改變台海及區域現狀的意圖及野心。時值各國譴責中國行徑，國內反中情緒升溫，夏立言依然在10日率團訪問中國，被綠營砲轟罔顧民意。

25日夏立言與中共中央台辦副主任陳元豐，據中國官媒新華社指出，雙方共同回顧過去國共兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上取得的成果。願在既有基礎上，加强兩黨交往，鞏固增進互信，深化交流合作，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。

然而陳元豐亦放話，當前台海形勢陷入緊張動盪的根源在於民進黨當局不斷謀「獨」挑釁和外部勢力加緊「以台制華」。中國大陸採取的反制行動是正當、正義之舉。

《自由時報》報導，民進黨立委王美惠聞言怒批，國民黨卑躬屈膝賣台，沒資格代表台灣；立委趙天麟指出，國民黨替軍演、一國兩制以及中國在印太地區的霸權行為背書，損害台灣國家利益，國民黨應該付出重大代價，受選民制裁。

行政院長蘇貞昌今日受訪則指出，夏立言打破不見中國高官的承諾，並諷刺台商困難也沒有因此解決，竟倡議要與中國談判，非常不適宜。

事實上，24日晚間夏立言與張志軍餐敘，雙方談及軍演問題，便可見端倪。夏立言表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，而第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮；然張志軍則以「捍衛國家主權和領土完整」、「遏制打擊『台獨分裂和外來干涉』的正義之舉」回應。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫25日在臉書表示，中國軍方就在夏立言和張志軍會談的當天發佈軍演公告，繼續恐嚇台灣民眾，不給國民黨面子的做法說明，夏立言訪中團「完全沒有達到緩和兩岸軍事緊張的目的」。

矢板指出，通過中國數星期前發布的對台白皮書可見，「現在中方絲毫沒有和台灣談判的誠意」，只想統一台灣，沒有任何商量的餘地。而台灣的主流民意，「是不希望被統一的」。在這種情況下，「去找中國談判，只能自取其辱」。

他認為，台灣在沒有保護自己的實力的情況下，貿然和中國展開談判，其結果很可能是「引狼入室」。

矢板強調，在對岸充滿敵意的情況下，台灣現在要做的，是關好門窗、準備好武器、和可能來幫忙的鄰居搞好關係，而不是貿然前去向敵人示好。因為，那麼做不可能獲得任何好結果，說不定還給朋友傳遞錯誤的訊息，引起誤會。

矢板也引述美國前國務卿蓬佩奧將於9月來台一事，表示中國遲不敢吞併台灣，最大的理由是「害怕美國介入」。他表示，美國朋友來訪，不管是民主黨還是共和黨，對台灣來說都是加分。「來訪的人越多，台灣就越安全」。