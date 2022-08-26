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只為畢業證書 韓語檢定找槍手 14名中國人士南韓被捕

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/26 16:29
（圖／pixabay）

（圖／pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）疫情當前，雖然南韓政府已鬆綁戶外戴口罩的規定，但感染風險較高的集會或室內活動仍須強制佩戴口罩。然而有一群中國人竟惡意利用配戴口罩的規定，在南韓應試韓國語文能力測驗（TOPIK，由所屬南韓教育部的國立國際教育學院主辦）時，找槍手代考。

京畿道議政府市警察局表示，今（26）日以妨害公務罪逮捕了7名代考的中國人，6名委託代考的中國留學生，及1名中間介紹人，共14人。一名委託代考的中國留學生在被限制出境前已飛往中國，目前正遭到通緝中。

這些嫌疑人於今年5月時，參加了於慶民大學進行的第82屆韓國與能力考試，因監考人員需比對考場內數十名戴著口罩學生的身分，6名中國學生利用這點，認為監考人員無法在短時間內辨識每一位考生，因此找了槍手代考，卻被監考老師發現應試者與照片特徵不一而被揭穿。

這些中國留學生因韓文檢定需考取4級以上才可畢業（6級為最高級），認為自己無法過關，故而找到了仲介，並付了5,000人民幣仲介費（約2,200新台幣），仲介再以一人40~50萬韓元（約10,000新台幣）的報酬招募代考。

警方表示，擔心TOPIK考生間作弊行為會增加，主辦單位應加強取締應試生冒用身分問題。根據TOPIK考試規定，請人代考者，考生本人及代考者四年內不得報考，且須接受拍照存查。
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