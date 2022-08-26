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安倍國葬預算2.5億日圓、估6千人出席 台灣已獲通知

外交部7月28日曾表示，有關台灣派員出席國葬一事，政府將與日方保持密切聯繫，在完成相關規劃後適時對外說明。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/26 15:10
已故日本首相安倍晉三的國葬將於9月27日舉行，台灣方面已接獲東京通知。（圖／ 台灣英文新聞 攝影）

已故日本首相安倍晉三的國葬將於9月27日舉行，台灣方面已接獲東京通知。（圖／ 台灣英文新聞 攝影）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）日本政府內閣會議今（26）日決議，提撥近2.5億日圓做前首相安倍晉三國葬之用，並正式通知各國，台灣亦在其中。外傳美方將由副總統賀錦麗出席。有關台灣派員出席一事，外交部日前表示會適時對外說明。

綜合《讀賣新聞》、《日本時事社》報導，安倍國葬將於9月27日舉行在東京都千代田區的日本武道館舉行。日本政府內閣會議今（26）日決議，安倍國葬費用為2億4940億日圓（約合新台幣5515萬元），將從2022年度預算的一般預備費提撥。國喪經費包括場地設置費、安保費、防疫經費、花卉經費，其中3千萬日圓將用於場地及交通巴士租賃。

據7月內閣會議決議，儀式將採取無宗教形式舉行，以簡單、隆重為原則，時間約為一小時。內閣官房長官松野博一於內閣會議會後記者會上表示，預計最多將有6400人參加，除武道館外將另設獻花台，供一般民眾獻花。

日本政府已通知台灣、195個邦交國關於安倍國葬一事。美方將由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席致意，外傳印度總理莫迪（Narendra Modi）、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）也有意出席。外交部7月28日曾表示，有關台灣派員出席國葬一事，政府將與日方保持密切聯繫，在完成相關規劃後適時對外說明。

今年7月初，安倍於奈良街頭輔選卻遇刺身亡，身為日本立憲史上在位最長的首相，當局決議將為其舉行國喪，這也是二戰後，繼吉田茂後第2位獲得國葬待遇的前首相。

報導指出，2020年10月日本舉行前首相中曾根康弘的「內閣暨自民黨聯合葬禮」，當時近2億日圓的支出，由政府與自民黨共同分擔，然而由國庫支出約9643萬日圓舉辦國葬也引發爭議。

相較中曾根康弘的聯合葬禮，因新冠疫情防疫措施，安倍國葬出席人數減縮，約1400人收到邀請函，但因預期出席人數增加，總體開支也增加。
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