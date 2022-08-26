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【8/26台灣本土+26409　本土+45】MIS-C個案+3、皆小於5歲　累計115例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/26 14:35
【8/26台灣本土+26409　本土+45】MIS-C個案+3、皆小於5歲　累計115例

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增26,761例COVID-19確定病例，分別為26,409例本土個案及352例境外移入；另確診個案中新增45例死亡，增3例MIS-C個案。

指揮中心表示，今日新增之26,409例本土病例，為11,988例男性、14,415例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案以六都最多，依序為新北市(5,680例)，臺北市(3,041例)，臺中市(2,994例)，桃園市(2,954例)，高雄市(2,102例)，臺南市(1,624例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月15日至8月24日，死亡日期介於5月18日至8月23日。

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指揮中心說明，今日新增352例境外移入個案中，為183例男性、169例女性；年齡介於未滿5歲至80歲以上，分別自越南(32例)、新加坡、馬來西亞及菲律賓(各6例)，英國及荷蘭(各5例)，泰國、美國及紐西蘭(各3例)，香港、柬埔寨、日本及澳大利亞(各2例)，緬甸、巴基斯坦、印度及印尼(各1例)，另271例感染國家調查中。入境日期介於今年7月26日至8月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計中5,168,997例確診，分別為26,425例境外移入、5,142,518例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,773例COVID-19死亡病例，其中9,757例本土，另16例為境外移入。
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更新時間 : 2022-08-26 15:15 GMT+08:00

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