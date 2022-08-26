〈時評 〉擔心變成「下流會」? 國民黨夏立言訪中、見不到劉結一

國民黨副主席夏立言率團前往中國訪問， 結果只見到海協會會長張志軍， 即便向對方表達台灣民眾不滿中國軍演， 但張志軍當場給了硬釘子外，中國第二天隨即又宣布對台軍演， 這一切舉動，都已證明中共早已不把國民黨當一回事， 而國民黨此行更是直接被對岸打臉。

夏立言是在本月上旬率團前往中國訪問，結束隔離行程， 開始進行正式拜會。原本盛傳會與國台辦主任劉結一會晤，結果， 最後只見到了張志軍。中國安排張志軍和夏立言會面， 卻不願讓具有正式官方身分的劉結一出面接見， 一來是覺得夏立言身分不夠、不具有代表性， 二來是只是做做表面功夫，不願幫國民黨拉抬身價。

另一個議題是，夏立言見中國代表時，會提出哪些內容。 為了避免受到國人批評， 夏立言雖然向張志軍表達台灣人民對軍演的抗議， 但張志軍也毫不客氣直接回擊說，軍演是捍衛國家主權和領土完整、 遏制打擊「台獨」分裂和外來干涉的正義之舉。

不僅在會面時直接洗臉夏立言，隨後中國又宣布， 要在福建外海一帶附近的海域，實彈射擊訓練，禁止船舶駛入； 一連串的動作，絲毫不給夏立言和國民黨面子。

其實，國民黨失去政權後，聲勢不斷下滑， 中國對國民黨本來就不抱太多的希望，沒想到， 國民黨主席朱立倫在今年六月訪美時，竟然打出親美牌， 更聲稱九二共識是「沒有共識的共識」等主張，早已惹怒中國， 因此，政壇上有一說，中國這次禁止台灣的石斑魚登陸， 其實也是間接在表達對朱立倫的不滿。

國民黨為了修補與中共的關係，於是積極安排夏立言前往中國訪問， 期間，傳出中國一度不想搭理，對國民黨採取「已讀不回」的態度。 雖然，最後仍同意夏立言登陸，結果是，「去了比不去還慘」， 因為從行程的安排、會晤人士、談話內容和事後反應， 可說完全連打國民黨四個巴掌。

國民黨想要重新拉近和共產黨的關係，但這次夏立言的中國行後， 雙方距離已經被推得更遠，但就怕國民黨沒有覺悟， 持續拿自己的熱臉去貼對岸的冷屁股。