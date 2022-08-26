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〈時評 〉擔心變成「下流會」? 國民黨夏立言訪中、見不到劉結一

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/08/26 14:55
國民黨副主席夏立言率團訪問中國，與海協會長張志軍餐敘。民進黨立法院黨團25日舉行記者會，立委羅致政（右）與王美惠（左）出席，羅致政表示，...

國民黨副主席夏立言率團訪問中國，與海協會長張志軍餐敘。民進黨立法院黨團25日舉行記者會，立委羅致政（右）與王美惠（左）出席，羅致政表示，...

國民黨副主席夏立言率團前往中國訪問，結果只見到海協會會長張志軍，即便向對方表達台灣民眾不滿中國軍演，但張志軍當場給了硬釘子外，中國第二天隨即又宣布對台軍演，這一切舉動，都已證明中共早已不把國民黨當一回事，而國民黨此行更是直接被對岸打臉。

夏立言是在本月上旬率團前往中國訪問，結束隔離行程，開始進行正式拜會。原本盛傳會與國台辦主任劉結一會晤，結果，最後只見到了張志軍。中國安排張志軍和夏立言會面，卻不願讓具有正式官方身分的劉結一出面接見，一來是覺得夏立言身分不夠、不具有代表性，二來是只是做做表面功夫，不願幫國民黨拉抬身價。

另一個議題是，夏立言見中國代表時，會提出哪些內容。為了避免受到國人批評，夏立言雖然向張志軍表達台灣人民對軍演的抗議，但張志軍也毫不客氣直接回擊說，軍演是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊「台獨」分裂和外來干涉的正義之舉。

不僅在會面時直接洗臉夏立言，隨後中國又宣布，要在福建外海一帶附近的海域，實彈射擊訓練，禁止船舶駛入；一連串的動作，絲毫不給夏立言和國民黨面子。

其實，國民黨失去政權後，聲勢不斷下滑，中國對國民黨本來就不抱太多的希望，沒想到，國民黨主席朱立倫在今年六月訪美時，竟然打出親美牌，更聲稱九二共識是「沒有共識的共識」等主張，早已惹怒中國，因此，政壇上有一說，中國這次禁止台灣的石斑魚登陸，其實也是間接在表達對朱立倫的不滿。

國民黨為了修補與中共的關係，於是積極安排夏立言前往中國訪問，期間，傳出中國一度不想搭理，對國民黨採取「已讀不回」的態度。雖然，最後仍同意夏立言登陸，結果是，「去了比不去還慘」，因為從行程的安排、會晤人士、談話內容和事後反應，可說完全連打國民黨四個巴掌。

國民黨想要重新拉近和共產黨的關係，但這次夏立言的中國行後，雙方距離已經被推得更遠，但就怕國民黨沒有覺悟，持續拿自己的熱臉去貼對岸的冷屁股。
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更新時間 : 2022-08-26 15:15 GMT+08:00

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