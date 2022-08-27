誰是20萬元獎學金得主？2022蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　決賽立法院登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）「2022蔣渭水台語•客語漢詩吟唱賽」今(27)日於立法院群賢樓九樓禮堂舉行決賽，20位參賽者將一決高下，頭獎20萬獎學金將由誰奪得，備受關注。

義美文教基金會為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，連續第二年舉辦全國高中生漢詩吟唱賽。今年除了新增客語吟唱項目，許多台灣詩人的優秀作品也列為指定及自選詩詞，對復振母語及吟唱藝術與歷史傳承，具有重大意義。

義美文教基金會資深顧問蔡寶來於複賽時曾表示，希望以後能新增原住民語及其他語言的比賽項目，全因台灣為多元文化社會。

「2022蔣渭水台語•客語漢詩吟唱賽」吸引全國各地共133位高中職及專科學生報名參加，包括22名客語參賽者。7月23日於台灣四大名園之首「霧峰林家花園—萊園飛殤醉月亭」舉行複賽，從40名選手中優選20名進入決賽，並於今(27)日於立法院群賢樓九樓禮堂舉行，第一名可獲獎學金20萬元，第二名兩位各獲獎學金10萬元，第三名三位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金一萬元。

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」指導單位是立法院、教育部、文化部，協辦單位包括灘音吟社、天籟吟社、臺灣瀛社、中央通訊社、公共電視文化事業基金會、民視文教基金會、自由時報、鏡電視、霧峰林家花園、林獻堂博物館等。