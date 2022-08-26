接見美國參議員布蕾波恩　蔡英文：民主國家要團結　盼共同強化半導體合作

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）蔡英文總統今（26）日接見「美國聯邦參議員布蕾波恩訪問團」，談到威權主義國家對世界秩序帶來的干擾及威脅，總統強調，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，並期盼共享民主價值的國際夥伴深化經貿合作，共同打造更有韌性、更安全的供應鏈，一起創造區域的穩定及繁榮。

總統致詞時表示，布蕾波恩（Marsha Blackburn）參議員從擔任聯邦眾議員以來，一直是台灣重要的好朋友，在2008年曾經來訪，14年後，歡迎布蕾波恩參議員再一次來到台灣，用行動展現美國國會對台灣的強力支持。

總統指出，布蕾波恩參議員是在美國國會堅定支持台灣的重要力量，最近也提出法案，來強化美國對台灣提升自我防衛能力的支持。我們也期待未來，能夠和美國以及其他理念相近的民主國家共同攜手合作，捍衛印太區域的穩定和平。

總統提到，近來世界局勢有許多重大的變化。包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國持續進行長時間的軍演，都顯示出威權主義國家對世界秩序所帶來的干擾以及威脅。也正因為如此，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

總統表示，除了區域安全的議題，共享民主價值的國際夥伴也應該深化經貿合作，共同打造更有韌性、更安全的供應鏈。她知道布蕾波恩參議員長期重視半導體供應鏈安全的議題，也提倡透過「選擇美國」平台鼓勵更多半導體產業赴美投資。

總統說，台灣在半導體產業有長期的發展累積，我們樂見半導體業者前往美國進行投資，我們也期待與美國共同強化半導體等高科技領域的合作，一起來因應後疫情時代的經濟挑戰。

總統提到，上個禮拜，台美雙方同步宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」的協商談判。相信透過這個平台，我們能夠繼續深化台美各領域的經貿合作關係。同時，我們也希望，能夠進一步融入「印太經濟架構」(IPEF)等區域經濟合作架構，共同來建立高標準的經濟規範，一起創造區域的穩定以及繁榮。

隨後，布蕾波恩參議員致詞時表示，針對蔡總統致詞提到，兩國保有共同價值，都熱愛自由、民主。她認為熱愛自由的國家在追求保持自己的獨立及自由之際，支持台灣是很重要的。她也期待接下來在雙邊會談時，能再討論相關議題。

布蕾波恩參議員指出，田納西州是美國汽車製造重鎮，稍早總統提到半導體議題，對田納西州而言，半導體產業也十分重要。她非常樂見有這麼多的汽車製造業在田納西州為美國公民提供了很多薪水優渥的工作，因此，他們也非常重視供應鏈以及市場基礎建設等議題。

布蕾波恩參議員說，她樂見有「選擇美國」(Select USA)這樣的平台，讓我們能共同確保製造業者能有穩定的供應鏈，以供給美國市場汽車。她也期待，持續幫助及支持台灣，讓台灣能夠保持自己的獨立及自由。