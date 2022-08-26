比Facebook更會追蹤隱私！Google搜集近3倍多私人數據

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）你是否也在不知情的情況下被大量搜集隱私數據了呢？不只是惡名昭彰的Facebook，其實連全球最大搜尋引擎Google比Facebook搜集近3倍多的數據，其次是Twitter和亞馬遜。

根據數據調研公司StockApps.com最新資料，Google、Twitter、蘋果、亞馬遜（Amazon）和Facebook五家科技巨頭中，Google搜集的用戶數據是最多的，會從用戶那裡搜集39個私人數據，並在需要的時候使用，像是下廣告或是定位。

其他依多寡分別是Twitter共24種、亞馬遜共23種、Facebook共14種，以及蘋果共12種數據。蘋果因為不是依賴廣告收入，而成為其中搜集最少數據者，因為它僅需要數據來維護用戶資料。

此外，蘋果去年更推出「App追蹤透明度（App Tracking Transparency，簡稱ATT）」隱私新政策，讓用戶可以選擇是否要讓App追蹤，這也讓Facebook流失不少廣告效益。

至於Google，是因其整個商業模式都依賴大數據，以進行針對性的廣告，因此向用戶搜集了最多數據。StockApps.com的報告沒有列出這些公司為每個用戶收集的「數據點」（data points）。不過報告表示數據包括詳細位置訊息、瀏覽器歷史記錄，及第三方網站上的活動等等，就Google而言，還包括Gmail中的電子郵件。

然而使用這些數據是否代表Google違反法律，StockApps.com指出，大多數人沒有時間或耐心閱讀他們訪問的每個網站當中，長達數頁的隱私政策，這代表用戶最終允許Google透過同意隱私政策條款，來收集他們需要的所有數據。