台灣第一個結合地熱發電基地與觀光旅遊　台泥綠能攜手雲品開發紅葉谷綠能溫泉園區

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台泥綠能與雲品國際歷時約二年時間，攜手以友善環境的低度開發模式打造「紅葉谷綠能溫泉園區」，為全台灣第一個結合觀光與地方共生的地熱發電基地，園區內有26家台東在地品牌進駐，預估每年能夠為延平鄉創造近10萬觀光人次，預計明(27)日試營運。

台泥綠能與雲品國際今(26)日透過新聞稿宣布好消息，「紅葉谷綠能溫泉園區」占地近2.5公頃，為全台第一個結合觀光與地方共生的地熱發電基地。紅葉谷為碳酸氫鈉泉的溫泉泉質，設有水療池1池、戲水池1池、溫泉池2池與樹洞遊戲區，泉區入口運用台泥最新研發的UHPC超高性能混凝土建材，打造迎賓入口的設計，溫泉區採用清水模作為分區規劃，植物景觀栽種了台東原生茄冬樹、常青柏樹、竹林，還有三種不同品種的楓樹，讓初秋到深秋之際都有著不同的地景風情。

台泥說明，台泥綠能目前在中油鑽探團隊協助下，將在9月底展開1700公尺的「生產/回注井」鑽鑿，預計2024年底1MW的地熱發電廠完工商轉，每小時能夠發電1000度，1年則可發電量約876萬度電，約等同提供2400戶家庭使用；整個循環發電系統，運用搭配尾水回注技術達到取熱不取水的資源循環，即日起至明(2023)年3月的鑽井期，園區規劃推出「紅葉谷地熱鑽井展」，全台首次開放鑽井案場供民眾參觀，並更深入了解地熱發電與再生能源。

台泥分享，來紅葉谷泡湯，像是到了一個實境的地熱發電環境教室，遊客可以近距離的看到目前地熱發電廠鑽探的進度，感受台灣積極發展綠色能源背後過程艱辛不易。台東縣一年有1033萬觀光人次，其中有許多觀光客是特別來到延平鄉鄰近的鹿野高台體驗熱氣球與至延平參與布農族體驗。

台泥綠能與雲品國際歷時約二年時間，以友善環境的低度開發模式重建紅葉谷綠能溫泉園區，園區內有溫泉戲水區、獨立餐廳、期間限定的地熱鑽探展與導覽以及26家品牌進駐的選物賣店，其中23家為台東在地、更有半數以上為延平鄉在地店家，如阿布斯布農傳統服飾工作室、一織獨繡等品牌。

雲品更運用地方創生的理念，成立「紅葉Collection」訂房平台，與在地民宿業者合作，將為民宿業者帶來網路訂房客源。

雲品表示，凡「紅葉Collection」平台訂房住客還可享有購票85折的優惠，將提供到訪台東縣延平鄉的旅客更多選擇。園區除了水區、餐廳、選物店，未來二期工程結束後還會增加占地近1公頃的露營區，園區將導入雲品國際的禮賓服務與當地民宿業者串連，期待國外旅遊解封後，為台東縣迎來更多的國際觀光客。

台泥綠能與雲品國際攜手規劃「紅葉谷綠能溫泉園區」中的溫泉泡湯區運用了大量清水模設計進行空間區隔。(照片由台泥提供)

台泥綠能與雲品國際攜手規劃「紅葉谷綠能溫泉園區」中，「紅葉谷地熱鑽井展」為全台首次開放鑽井案場供民眾參觀，並更深入了解地熱發電與再生能源。(照片由台泥提供)

台泥綠能與雲品國際攜手規劃「紅葉谷綠能溫泉園區」大量聘用七成以上延平鄉鄉民，共同提升當地觀光資源，也為延平增加許多進入觀光產業的就業機會。(照片由雲品提供)

台泥綠能與雲品國際攜手規劃「紅葉谷綠能溫泉園區」的餐廳料理融合了許多台東在地食材。(照片由雲品提供)