【專訪】「屋塔房王世子」南韓演員李太成 　參展花蓮藝術季 :「我和台灣有著很深的緣分」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓演員李太成，以「屋塔房王世子」中飾演主角朴有天哥哥的角色最廣為人知，而除了演員的身分外，他同時也是一名優秀的藝術家，近年以藝術家身分參與了不少展覽及舉辦個展。讓人興奮的是，他的作品即將在台灣的「花蓮富里有人嗅覺藝術季」展出。

李太成出道至今累積了許多演藝作品，相信許多韓劇的愛好者都對他都不陌生。除了「屋塔房王世子」外，近期也以單親爸爸的身分出演綜藝節目「我家的熊孩子」受到許多關注。很可惜李太成這次無法親自前來台灣參展，台灣英文新聞有此難得機會，與這位演員藝術家進行了線上專訪。

是如何得知在台灣花蓮富里鄉這個小而美的鄉村，有這麼一個特別的藝術季，又怎麼會決定要參加的呢？

：在準備釜山畫廊藝術市集（Bama Busan Art Fair）及個人展的期間，見到了一名藝術總監，他告知了我這個活動。在他的推薦下，我決定參加富里有人藝術季。今年4月與英國圖畫書作家安東尼布朗（Anthony Browne）合作了形狀遊戲（shape game），以抽象主題創作，讓我有了全新的感受，這次透過香氣以畫布呈現的方式也非常吸引我。

富里有人此次的藝術節主題為「香氣」，以名為「春夏」及「秋冬」的兩支香水提供給藝術家們進行自由創作，而安東尼布朗的形狀遊戲為提供藝術家們一個形狀，讓藝術家們以該形狀為延伸創作。

李太成聞到這兩種氣味後，如何進行創作？

：在買香水時，最重要的是第一次試香時的感受及印象，因此當我第一次聞「春夏」及「秋冬」時，我把五感集中於香氣及作品上，直到我將一個香味的作品完成前，都不會去創作下一個作品。大部分在創作時，因為考慮到顏料會乾掉，通常會在工作室裡攤開3、4幅畫一起創作。然而，這次的創作需要集中於對香氣的感受及想像，為了不被其他想法妨礙，我這次只集中於一個作品。

這次富里有人的作品，我用我今年集中創作的作品－「呼吸」系列的整體構想下去創作，為了呈現香氣擴散的感覺、香氣所傳達的感受及色感，我把顏料混和著香水，讓畫布也能真的感受到香氣。雖然香水會隨著酒精成分蒸發，但將香水直接呈現在作品上，對我來說有很大的意義，我甚至把整瓶香水都加進去了。

從小就喜歡畫畫嗎？

：我從小就很喜歡畫畫，高中時主修設計，在許多藝術比賽中也有獲得了獎項。不過在學生時期，我同時也是個棒球選手，成為職業棒球選手是我當時的夢想，結果高三時因為肩膀受傷而無法再繼續打棒球了。

出道至今已經20年，是什麼樣的契機開始了藝術家的身分？

：透過演戲，我一直不斷地研究「情感」及「表達」，而現在能以藝術家的身分，用另一種方式（畫畫）呈現出新的成果，對我來說非常開心且幸福。 9年前，在當兵21個月的期間都無法進行任何的演藝活動，這對演員來說是件很痛苦的事。為了安撫自己的心靈及抒發情緒，我在軍中看了許多書籍，也藉由畫畫度過了我的當兵生活，可以說是我現在作為藝術家活動的契機。



（圖／由李太成提供）

有來過台灣嗎？

：2012年為了拍攝綜藝節目「那女人作詞 那男人作曲」（戀愛實境節目），有到台灣一個禮拜左右，當時除了到「不能說的秘密」中的學校（淡江中學）拍攝，也去了台灣有名的溫泉景點、參加點燈活動、逛夜市等等，遇到了許多親切的台灣朋友，欣賞到了美麗的風景，對我來說是個很有趣的拍攝回憶。2019年時，我也曾赴桃園國際棒球場參與了「亞洲盃演藝明星棒球公益經典賽」，和台灣藝人進行了棒球比賽，當時有幸和台灣棒球的傳奇人物－張泰山一起打球，印象深刻。這次則是以藝術家的身分參與了富里有人藝術季，似乎和台灣有著很深的緣分，但這次無法親自到場參與，真的覺得非常可惜。

有看過台灣電影或電視劇嗎？印象最深刻的是哪部？

：電影「不能說的秘密」中，周杰倫和桂綸鎂的演技讓我印象非常深刻，在電影中甚至親自演奏鋼琴，琴技也很出色，是個非常多才多藝的演員。由於我曾出演韓版的惡作劇之吻（飾演奉俊邱，男二），在準備角色時，認真比較了台灣及日本的兩個版本，能夠演出這麼受歡迎的戲劇，對我來說真的非常幸運！

最近有哪些新的演藝作品嗎？

：我從7月開始拍攝了KBS的週末戲劇「三兄妹要勇敢」，9月底將於南韓播出，希望大家多多支持。今年9月至11月，我會繼續在韓國以藝術家身分舉辦展覽，不論是以藝術家或是演員身分，我都會繼續努力，展現更好的一面，希望明年能有機會在台灣與大家見面，謝謝！

富里有人藝術季為「P.Seven台灣茶香水」創辦人潘雨晴所主辦，她曾獲國際香水大獎，從小在花蓮富里長大。此次特製了「春夏」及「秋冬」兩款香氣，並邀請了不同領域的藝術家以自己的方式詮釋這兩種香氣，例如地景藝術、畫畫、攝影、木雕等。

對李太成演員兼藝術家的藝術作品有興趣的粉絲朋友們，有空可以計畫到花蓮來個小旅行。富里有人嗅覺藝術季將於9月11日至10月31日在花里富里鄉展開，更多訊息可至富里有人協會粉絲專業查看。



（圖／由李太成提供）