歡慶軍人節、教師節　理想大地住房有優惠 打卡贈好禮

暑假過後，緊接著將迎來的是九三軍人節、教師節，理想大地特地推出住宿優惠；9月正值花季的小瑞士花蓮富里六十石山金針花，適合全家大小一起暢遊，趁著此趟旅程多一點和家人相處的美好時光。

理想歡慶「軍公教」專屬住房一泊二食專案

理想大地推出「軍公教」住房專案，一泊二食，每房$6,900起，即日起至12月30日止，凡軍人、消防人員、警察、公務人員、教職員等預訂此専案，入住並出示本人相關證件即可享西班牙主題房型住宿乙晚，幸福迎賓小品，陽光活力早餐及幸福晚餐各一次；更不可錯過搭乘環保遊艇環湖2.2公里導覽，遊船上欣賞運河沿岸的西班牙建築、橋樑風光之美。除此之外，理想大地特選加值活動三選一：窯烤麵包DIY､窯烤Pizza､釣魚活動， 讓您和家人好友一起放鬆享受渡假好心情！ 值得一提，凡於9月3日當日入住，並在「國防部發言人」FB按讚分享，即可向飯店櫃檯兌換「軍事風文創組合包」一組，數量有限送完為止。

理想慶祝教師節，感恩教師辛勞

自9月1日起至2022年9月30日止，凡預訂理想大地里拉餐廳自助晩餐、風味餐廳午餐、晚間單點及無酒精飲品，專案期間憑教師證享8折優惠。里拉餐廳提供旅客多元餐飲， 餐檯上有鄰近壽豐的有機鮮蔬是慈心認證，融合花蓮在地食材品質讓您吃得更健康。中式風味餐廳，則提供道地的粵菜料理，由香港主廚私房特製烤鴨招牌料理: 金牌片皮鴨、鴨絲炒伊麵、老火煲鴨湯等都是不錯的選擇，不論是中式或西式料理皆讓您和家人好友一同享受視覺與味覺的極致體驗。