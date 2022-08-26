台北國泰萬怡酒店Drift Bar 中秋夜高空開吃 9/9~9/10舉辦「秋享。高空燒烤饗宴」

甫開幕被譽為「城市裡的高空新角落」，台北國泰萬怡酒店Drift Lounge & Bar近日回歸，迎來今年首場節日活動，於中秋周末二日舉辦「秋享。高空燒烤饗宴」，提供全家大小團聚的過節新選擇，適合想於中秋佳節輕鬆享受燒烤美味的饕客們，廚藝團隊精選各式經典海陸燒烤自助美饌，搭配各式特製烤醬配料，包含燒烤人氣王的「香蒜烤生蠔」、香魚、印度烤肉串及多樣鮮蔬，另有現切現嚐的「美國沙朗牛」、「美式燒烤豬肋排」等，更準備了精緻熱鍋菜，如韓式石盤烤肉、唐揚軟炸雞、法式摩卡淡菜、黃金鮭魚炒飯等豐富菜色，而適合夏天的「清涼海鮮吧」供應著熟白蝦、螃蟹、象拔蚌等海鮮控喜愛的料理，清爽沙拉冷菜區，廣受好評的「炙燒雞胸凱薩沙拉」、「紫茄田樂燒」、「重慶香辣口水雞」及「陝西黃瓜涼皮」等開胃菜應有盡有，精緻湯品、甜點及水果也不可或缺，不僅如此，泰國冠軍精釀啤酒「滿月精釀啤酒」、各式啤酒、雞尾酒、果汁飲料均可無限暢飲，一邊遠眺城市迷人天際線一邊享用精緻美味佳餚，讓大人小孩感受不一樣的中秋歡樂氛圍。