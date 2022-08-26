台北國泰萬怡酒店Drift Bar 中秋夜高空開吃 9/9~9/10舉辦「秋享。高空燒烤饗宴」

台北國泰萬怡酒店位於14樓的Drift Lounge & Bar迎接中秋節到來，推出連續兩日的「秋享。高空燒烤饗宴」活動，於9/9及9/10 每晚19:00至22:00登場，限量席次每場80位，提供饕客們中秋佳節邀伙聚餐的美味選擇，用餐空間從現代摩登設計感的室內座位延伸至可遠眺遼闊市景的戶外露臺，猶如在自家後花園般舒適氛圍，饕客們在都市高空秘境飽覽星空美景，還能無限暢饗各式豐盛海陸燒烤美饌及精選飲品。每位原價1,980元起，服務費另計，8/31前KLOOK線上預訂享獨家早鳥優惠1,780元，再享免服務費，打造全家大小享樂盡歡的中秋夜。
甫開幕被譽為「城市裡的高空新角落」，台北國泰萬怡酒店Drift Lounge & Bar近日回歸，迎來今年首場節日活動，於中秋周末二日舉辦「秋享。高空燒烤饗宴」，提供全家大小團聚的過節新選擇，適合想於中秋佳節輕鬆享受燒烤美味的饕客們，廚藝團隊精選各式經典海陸燒烤自助美饌，搭配各式特製烤醬配料，包含燒烤人氣王的「香蒜烤生蠔」、香魚、印度烤肉串及多樣鮮蔬，另有現切現嚐的「美國沙朗牛」、「美式燒烤豬肋排」等，更準備了精緻熱鍋菜，如韓式石盤烤肉、唐揚軟炸雞、法式摩卡淡菜、黃金鮭魚炒飯等豐富菜色，而適合夏天的「清涼海鮮吧」供應著熟白蝦、螃蟹、象拔蚌等海鮮控喜愛的料理，清爽沙拉冷菜區，廣受好評的「炙燒雞胸凱薩沙拉」、「紫茄田樂燒」、「重慶香辣口水雞」及「陝西黃瓜涼皮」等開胃菜應有盡有，精緻湯品、甜點及水果也不可或缺，不僅如此，泰國冠軍精釀啤酒「滿月精釀啤酒」、各式啤酒、雞尾酒、果汁飲料均可無限暢飲，一邊遠眺城市迷人天際線一邊享用精緻美味佳餚，讓大人小孩感受不一樣的中秋歡樂氛圍。