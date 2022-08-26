Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

台北國泰萬怡酒店Drift Bar 中秋夜高空開吃 9/9~9/10舉辦「秋享。高空燒烤饗宴」

KLOOK平台獨家銷售 8/31前享早鳥優惠 無限暢饗每位 &nbs

By 台灣英文新聞
2022/08/26 11:22
台北國泰萬怡酒店Drift Bar 中秋夜高空開吃 9/9~9/10舉辦「秋享。高空燒烤饗宴」

台北國泰萬怡酒店位於14樓的Drift Lounge & Bar迎接中秋節到來，推出連續兩日的「秋享。高空燒烤饗宴」活動，於9/9及9/10 每晚19:00至22:00登場，限量席次每場80位，提供饕客們中秋佳節邀伙聚餐的美味選擇，用餐空間從現代摩登設計感的室內座位延伸至可遠眺遼闊市景的戶外露臺，猶如在自家後花園般舒適氛圍，饕客們在都市高空秘境飽覽星空美景，還能無限暢饗各式豐盛海陸燒烤美饌及精選飲品。每位原價1,980元起，服務費另計，8/31前KLOOK線上預訂享獨家早鳥優惠1,780元，再享免服務費，打造全家大小享樂盡歡的中秋夜。

甫開幕被譽為「城市裡的高空新角落」，台北國泰萬怡酒店Drift Lounge & Bar近日回歸，迎來今年首場節日活動，於中秋周末二日舉辦「秋享。高空燒烤饗宴」，提供全家大小團聚的過節新選擇，適合想於中秋佳節輕鬆享受燒烤美味的饕客們，廚藝團隊精選各式經典海陸燒烤自助美饌，搭配各式特製烤醬配料，包含燒烤人氣王的「香蒜烤生蠔」、香魚、印度烤肉串及多樣鮮蔬，另有現切現嚐的「美國沙朗牛」、「美式燒烤豬肋排」等，更準備了精緻熱鍋菜，如韓式石盤烤肉、唐揚軟炸雞、法式摩卡淡菜、黃金鮭魚炒飯等豐富菜色，而適合夏天的「清涼海鮮吧」供應著熟白蝦、螃蟹、象拔蚌等海鮮控喜愛的料理，清爽沙拉冷菜區，廣受好評的「炙燒雞胸凱薩沙拉」、「紫茄田樂燒」、「重慶香辣口水雞」及「陝西黃瓜涼皮」等開胃菜應有盡有，精緻湯品、甜點及水果也不可或缺，不僅如此，泰國冠軍精釀啤酒「滿月精釀啤酒」、各式啤酒、雞尾酒、果汁飲料均可無限暢飲，一邊遠眺城市迷人天際線一邊享用精緻美味佳餚，讓大人小孩感受不一樣的中秋歡樂氛圍。

更新時間 : 2022-08-26 12:13 GMT+08:00

最受歡迎

僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
【更新】美國會議員布蕾波恩深夜抵台•8月來訪第3梯次　26日將拜會蔡總統
【更新】美國會議員布蕾波恩深夜抵台•8月來訪第3梯次　26日將拜會蔡總統
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
【拚觀光】日相8/24宣布放寬入境措施　9月7日起打3劑疫苗者•免持PCR證明
【拚觀光】日相8/24宣布放寬入境措施　9月7日起打3劑疫苗者•免持PCR證明
為李清福強修《外役監條例》 藍：將法治破壞殆盡
為李清福強修《外役監條例》 藍：將法治破壞殆盡
【天昏地暗•豪雨特報】北市信義區時雨量111毫米•全台逾700次閃電　台灣水利署發淹水警戒
【天昏地暗•豪雨特報】北市信義區時雨量111毫米•全台逾700次閃電　台灣水利署發淹水警戒
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾