大直英迪格【月圓酒肉狂】大口吃肉、大口喝酒、再抽總統套房住宿劵　中秋團圓 早鳥優惠搶購中

中秋團圓慶！台北大直英迪格酒店超人氣專案【酒肉狂】再次席捲！9月9、10日，飯店推出升級版【月圓酒肉狂】，大口吃肉、大口喝酒，現場備有五大肉品（PRIME肋眼、M7紐約客、戰斧豬排、BBQ豬肋排、法式羊排），由飯店星級主廚直接燒烤上桌，並精選五款酒飲（氣泡酒、紅、白酒、啤酒、清酒），任饕客挑選無限暢飲搭配餐食。

為炒熱現場氣氛，連續兩晚皆舉辦抽獎活動，每天各抽出1張【總統套房住宿券】（每晚價值18萬元）。每位成人1,980元+10%、孩童(6-12歲) 990元+10%，9月2日前預訂可享早鳥8折優惠，成人價1,584元+10%、兒童價792元+10%，再加碼贈送sneaKOut BAR調酒券1張。

台北大直英迪格酒店將在9月9-10日連續兩天，於4樓餐廳T.R Bar & Kitchen及戶外酒吧sneaKOut BAR推出【月圓酒肉狂】專案，賓客可於室內時尚用餐環境或是綠意盎然圍繞下的戶外空間，遠眺城市天際線及欣賞明月。

星級廚藝團隊也將走出廚房，直接在豪華行動烤肉車上燒烤五大肉品（PRIME肋眼、M7紐約客、戰斧豬排、BBQ豬肋排、法式羊排）服務賓客，感受新鮮肉品在烤爐吱吱作響及散出陣陣濃厚香氣，現場並設置無限暢飲補給站，提供5款酒飲（氣泡酒、紅酒、白酒、啤酒、清酒）、果汁、氣泡水及軟性飲料等，盡情享受一邊吃肉、一邊喝酒大快朵頤吃飽喝足。不僅如此，還有其他豐富多樣菜餚滿足不同味蕾，包括：開胃菜、烤季節蔬菜、義式料理、甜點、水果等。

中秋佳節團圓烤肉活動絕對不可錯過！若想省去費時且繁瑣食材準備，或免去挑選頂級食材煩惱，歡迎參加【月圓酒肉狂】活動，當晚還有機會抽中【總統套房住宿券】，再揪家人朋友一起共享歡聚時刻。【月圓酒肉狂】活動亦歡迎持有大直英迪格酒店（住宿或餐飲）票券消費者，可用面額雙倍價值折抵消費，每晚限定30名專屬優惠，請逕洽T.R Bar & Kitchen訂位