嚴苛環境依循海岸種樹經驗　台灣水寶盆開啟蒙古大漠造林契機

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近年來，蒙古近8成土地已不復見青青草原，嚴重的土壤沙漠化帶來沙塵暴問題，慈心基金會與台灣駐蒙古代表處近日共同捐贈280組水寶盆，並在蒙古國家遊樂園舉辦捐贈暨種樹活動，烏蘭巴托市府官員、蒙古NGO My club師生等均受邀出席見證，並使用水寶盆在遊樂園種下丁香樹與落葉松，象徵綠化蒙古。

慈心基金會25日透過新聞稿表示，當蒙古總統Khürelsükh U. 倡議推行「十億棵樹計畫」時，該基金會種樹總監程禮怡便率團前往蒙古，苦思在面對極端氣候的挑戰下，如何在遊牧民族的荒漠大地上，植出蔥鬱森林，營造溫和氣候的自然資源與條件。

慈心基金會說明，為了與蒙古單位有更緊密的合作，依循蒙古國法規成立「自然無限基金會」，在烏蘭巴托市郊打造逾7公頃的種樹基地。目前基地內已建構水井、水塔、灌溉管線、蒙古包等設施，並於今(2022)年6月中旬種下1,100株沙棘樹苗、300株西伯利亞榆樹苗。

同時規劃未來2年內，在這片約10個足球場大小的基地內，將陸續完成設置苗圃區、其他樹種試驗區、水寶盆種樹示範區，以及用來製造種樹用有益菌的液肥發酵室等。透過結合當地學校師生合作，推廣種樹及示範如何使用水寶盆提高苗木存活率，將成為重要的環境教育示範平台。

烏蘭巴托市副市長TOMORTOMOO出席該捐贈暨種樹活動時除了表達其感謝之意，他並表示，烏蘭巴托市政府為響應10億棵樹計畫，預計種植150萬棵樹木。

駐蒙古台灣代表處代表羅靜如表示，台蒙此次合作僅是開始，她並期許，未來與慈心基金會、蒙古公私部門一同推廣使用水寶盆，以提高蒙古樹苗存活率。

面對蒙古因工業活動、乾旱少雨等因素而造成的土壤生產力下降，以及戈壁沙漠區缺乏水資源、沙地無法蓄水等種樹困境，慈心種樹團隊使用水寶盆技術，依循台灣海岸種樹的相似困境，提出適地適種的苗木類型。

慈心基金會說明，在嚴苛的缺水高溫沙地上，每次為水寶盆注水，可以持續為樹苗提供約一個月的供水，同時能為根部大幅降溫、為苗木擋風抗沙。以回收紙製成的水寶盆，在分解的過程中，仍然能為樹木保濕。透過水寶盆養護的樹苗，生長速度較一般樹苗快2-3倍。以6月中旬在基地種植的沙棘樹苗為例，苗木移植後需歷經掉葉、發新芽等適應環境的過程，未使用水寶盆的苗木約需要7-10天，使用水寶盆的苗木僅僅只需2天。

慈心基金會說，對於大面積、快速造林、水資源貧乏的種樹地區，水寶盆技術無疑是極為得力的護樹助力。

慈心基金會在蒙古烏蘭巴托市郊，建構種樹技術交流與環境教育示範基地，佔地逾7公頃。（照片由慈心基金會提供）

照片由慈心基金會提供