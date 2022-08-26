台灣《蘋果日報》熄燈後封存個資惹議　文化部要求具體訂定處理方法

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣《蘋果新聞網》熄燈後將封存員工及訂戶個資，引發熱議擔心被不當利用，文化部發表聲明新聞稿。

台灣《蘋果新聞網》將於8月31日熄燈，交易案受外界關注，近日於網站上發「個資聲明」表示，包括將封存現任及已離職員工資料、涉及財稅法規資料、訂戶及會員資料，以及新聞部及資料室所保有之新聞及新聞素材資料等著作財產權資產。

《聯合》報導，民團擔心買家潘杰賢以「共同平台」為名，使用蘋果日報（含壹週刊）資料庫資料，若屬實恐將成為台灣個資法立法27年以來最龐大的侵害與犯罪，文化部應督促《蘋果新聞網》訂定業務終止後個人資料處理方法。

對此，文化部發布新聞稿強調，「若以成立新公司、 新平台或其他方式轉換實際經營者，如未有符合個資法規定事由， 不得使用原蘋果日報資料庫，並要求《蘋果新聞網》針對所保有個資， 具體訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法 ，並於10日內函送文化部。

蘋果新聞的個資聲明

蘋果新聞網昨（24）日發布個資聲明指出，對於在職及離職員工，依照勞基法將員工個資封存5-7年，超出保存期之資料將銷毀。有關財稅法規資料，依照商業會計法等規定封存5-10年。

至於蘋果日報訂戶和蘋果新聞網會員資料，涉及通知後仍有未退訂之訂戶及會員，目前部分資料以封存方式處理。有關新聞部及資料室之新聞素材將封存處理，對於投稿、受訪相關資料，則是屬於合法公開之新聞資料，如個案有涉及未公開發布之部分，則依照個人資料保護法施行細則第21條同新聞資料一併封存。

蘋果公司重申，涉及個資法保護範圍之資料，公司都將依法處理並遵守中華民國法律規定。

文化部新聞稿全文

一、有關台灣蘋果日報所保有的員工資料、未公開的新聞採訪資料、未經公開及查證的爆料、專欄作家與投稿者（含爆料）資料、報紙訂戶與網站會員資料、廣告客戶資料、相關稅捐資料等，只要足以直接或間接方式識別個人資料者，都屬個人資料應保護範圍。

二、文化部要求台灣蘋果日報應針對所保有個資，具體訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，並於10日內函送文化部。

三、文化部重申，對於所保有的個人資料，如未經合法授權或同意，不得以任何形式移轉他人使用。同時，若以成立新公司、新平台或其他方式轉換實際經營者，如未有符合個資法規定事由，不得使用原蘋果日報資料庫。

四、文化部強調，尊重新聞及言論自由是台灣最珍貴的價值，請台灣蘋果日報應自律自重，針對所有個資蒐集、處理及利用皆須依《個人資料保護法》及相關法令辦理。