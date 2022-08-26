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【影】不只捐30億！曹興誠：我會死在台灣　已申請回歸中華民國國籍

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/26 10:06
聯電榮譽董事長曹興誠 （圖）

聯電榮譽董事長曹興誠 （圖） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）聯電前董事長曹興誠日前捐出新台幣30億元資助加強台灣國防，日前接受《自由亞洲電台》專訪時透露，已經申請回歸中華民國國籍，他強調，已決定會死在台灣，且絕不會活著看台灣變成另一個香港。

自由亞洲電台25日下午在臉書發布專訪曹興誠影片，被主持人問及身為新加坡籍卻捐出30億元資助加強台灣國防，是否會有問題？針對中華民國國籍一事，曹興誠說，「過兩天就解決了，會回復中華民國國籍」。

他指出，自己叫大家反共，卻躲在外面是不行的，台灣人需要一股士氣，我從國外回來，是有象徵意義的，因為放棄新加坡國籍，跟大家在一起。

曹興誠指出，已決定會死在台灣，不會死在國外，並笑稱，死法有3種，一是病死、沒辦法；二是笑死，即看到中共垮台，整個罪行通通暴露，遭整個中華民族聲討，三是戰死，我絕不會活著看台灣變成另一個香港。

曹興誠8月5日宣布捐出30億元，盼用於全民國防教育、辦理揭露中共對台威攝統戰滲透相關活動，以及開發反制中共對台網攻及駭侵活動等5類用途。

另外，他提到，守護家園人人有責，除武器之外，民眾也要了解認知戰、心理戰等，這些都有賴全民國防教育。

對於捐款一事，曹興誠說，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離開台灣後，解放軍在台海周圍海域進行軍演，他當晚就決定要出面講話，當時想說，講話要捐錢、聲量才大，就捐1億美元好了，「希望我30億（新台幣）帶個頭啊，最好能到3000億元」。

曹興誠還說，有人問他膽子怎這麼大捐30億？他覺得就是「捨得」，捨掉一些利益，就得到自由，在這個時機點，必須要做這個事，沒有什麼事先籌畫和目的。

談及反共的原因，曹興誠說與2019年反送中運動有關，當時中國對香港「50年不變」、「特首直選」等承諾都跳票，7月21日在元朗有黑社會公然攻擊一般市民，「什麼世界，這麼流氓」，因此他決意跳出來反共。

※以下影片取自自由亞洲粵語 RFA Cantonese ，如遭移除 請見諒※
曹興誠

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