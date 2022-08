台北國際藝術博覽會參展名單揭曉！齊聚國內外137家畫廊　貴賓預展10月20日登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 2022台北國際藝術博覽會(ART TAIPEI)於25日公布入選畫廊名單,共137家國內外畫廊參展,貴賓預展將於10月20日舉辦,公眾展期自21日至24日於台北世界貿易中心一館登場。

ART TAIPEI主辦單位社團法人中華民國畫廊協會發布新聞稿表示,今年共有137家展商,國內共有89家展商,國外共38家展商,與文化部合作「MIT新人推薦特區」8家畫廊,並與2家畫廊策畫「原住民個展專區」,展商跨越8個國家地區包含日本、韓國、法國、美國、英國等,以及線上展廳。

畫廊協會表示,參展名單評選審查委員包含三位國際審查委員,Florian Wojnar、Kerstin Wahala、及羅家恩;國內審查委員為王色瓊、城兆毅、紀嘉華、張凱迪 、陳菁螢、陳貺怡、黃亞紀、蕭博中。

【2022台北國際藝術博覽會入選名單】

台灣畫廊 89家

333 Gallery 333畫廊

99° Art Center 99°藝術中心

AKI Gallery 也趣藝廊

Apollo Art Gallery 阿波羅畫廊

ARTAGE 藝術時代

ARTDOOR Taipei 藝境畫廊

Artnutri Gallery 養心藝術

Asia Art Center 亞洲藝術中心

ASTAR GALLERY 藝星藝術中心

Be Fine Art Gallery 比劃比畫

Beyond Gallery 非畫廊

Bluerider ART Gallery

C.c.gallery 采采畫廊

Capital Art Center 首都藝術中心

Caves Art Center 敦煌藝術中心

Caves Gallery 敦煌畫廊

CHAN LIU ART MESEUM 長流美術館

Chens Art Gallery 陳氏藝術

CHINI GALLERY 采泥藝術

Chuan Cheng Art Center 傳承藝術中心

Cloud Gallery 青雲畫廊

Daguan Gallery 大觀藝術空間

Der-Horng Art Gallery 德鴻畫廊

Donna Art 多納藝術

DOPENESS ART LAB

Double Square Gallery 双方藝廊

Dynasty Gallery 朝代畫廊

Each Modern 亞紀畫廊

East Gallery 東之畫廊

Elsa Gallery 雲清藝術

ESTYLE ART GALLERY 藝時代畫廊

EVER HARVEST ART GALLERY 日升月鴻畫廊

Feihwang Art 飛皇畫廊

FISH ART CENTER 秋刀魚藝術中心

Freedom Men Art Apartments 自由人藝術公寓

Fun Year Art Gallery 凡亞藝術空間

Galerie Grand Siècle 新苑藝術

Galerie Naissance 尼頌詩藝術

GALERIE OVO 十方藝術空間

Galerie Pierre 臻品藝術中心

Gallery Sun 尚畫廊

Gin Huang Gallery 田奈藝術

GSA GALLERY 國璽藝術

Hann Art Agency Co. 涵藝術

Harvest Art Gallery 宏藝術

Helios Gallery 日帝藝術

HoHoArts 鶴軒藝術

Imavision Gallery 晴山藝術中心

In River Gallery 穎川畫廊

InArt Space 加力畫廊

Insian Gallery 印象畫廊

iPGallery 乙皮畫廊

J. P. Art Center 琢璞藝術中心

KAI'S Gallery 凱奧藝術

Ke Yuan Gallery 科元藝術

Kuo Mu Sheng Art Center 郭木生美術中心

LeiXiang Gallery 雷相畫廊

LIANG GALLERY 尊彩藝術中心

LIN ART PROJECTS 潮時藝術

Loftyart Gallery 高士畫廊

Lotudit Art 洛德藝術

Julia Gallery 雅逸藝術中心

Metaphysical Art Gallery 形而上畫廊

Mind Set Art Center 安卓藝術

Ming Dian Gallery 名典畫廊

Mingshan Art 名山藝術

Moon Gallery 月臨畫廊

Neptune Gallery 涅普頓畫廊

PIAO PIAO Gallery 一票人票畫空間

PING Art Space 平藝術空間

Project Fulfill Art Space 就在藝術空間

PTT SPACE 八大畫廊

Red Gold Fine Art 赤粒藝術

Rich Art 大雋藝術

RIVER ART GALLERY 大河美術

Soka Art 索卡藝術

Tansbao Gallery 丹之寶

THZ GALLERY 陶華灼藝廊

Tina Keng Gallery 耿畫廊

TING TING ART SPACE 丁丁藝術空間

UP Gallery 絕版影像館

Vine The Art Gallery 藤藝廊

Wingrow Art gallery Co., Ltd 萬菓國際藝廊有限公司

Xizhitang Gallery 羲之堂

YESART GALLERY 意識畫廊

Yi Yun Art 異雲書屋

YIRI ARTS 伊日藝術計劃

Yuan Ru Gallery 宛儒畫廊

國外畫廊 38家

ADMIRA Gallery

Allouche Gallery(online only)

ArtConvex

BLINK Gallery Limited

Contemporary Tokyo

Dorothy Circus Gallery

galerie nichido & nca | nichido contemporary art 日動畫廊

Gallery Ascend

GALLERY KOGURE

Gallery Tsubaki

GALLERY WOO

Hanart TZ Gallery

Kawata Gallery

Keumsan Gallery

L GALLERY

LEE & BAE

Maekawa + Takemura

MEDEL GALLERY SHU

Mizoe Art Gallery

NAMA Gallery

Opera Gallery(online only)

SEIZAN Gallery

SH GALLERY

SHUKADO

Shun Art Gallery

Space1326

Suppoment Gallery(online only)

Takeda Art Co.

TEZUKAYAMA GALLERY

THEO

TOMOHIKO YOSHINO GALLERY

V&E ART

Whitestone Gallery白石畫廊

WITHoutARTgalerie

YOD Gallery

YOROZU GALLERY

Flash展區 3家

J 12 contemporary art by jason

Mioka Art 美丘美朮

Marco Gallery