台灣防疫一體！畜衛所、防檢局及疾管署成立　人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為早期偵測國內外重要人畜共通傳染病風險，行政院農業委員會家畜衛生試驗所、動植物防疫檢疫局及衛生福利部疾病管制署昨(25)日宣布，正式成立「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」，並在防疫一體（One Health）概念下，整合動物及人類疫病專業知識評估重要疫病風險，期待早期警示提供風險管控因應整備。

人畜共通傳染病風險評估團隊說明，新興傳染病的防治為當前全球重視議題，而近70%新興傳染病為人畜共通，需同時考慮並照顧動物及人類的健康風險，才得以讓人類免於威脅，因此農業委員會與衛生福利部共同提出「精進防疫一體傳染病智慧防治技術」科技研究計畫。

該計畫著重於強化農衛交流合作機制，並由團隊發展風險評估作業流程、跨領域資訊整合機制，期望及早偵測風險及提供決策所需重要參數，以健全人畜共通傳染病流行疫情指揮體系與應變，降低跨物種傳播對國人健康、經濟及社會衝擊。

團隊指出，為建立合作機制，自去(2021)年12月起，三單位即著手以國內自去年秋冬起爆發的新型H5N2亞型(2.3.4.4b分支)高病原性禽流感疫情為例，評估出現國內人類病例、具持續人傳人的可能性及對公共衛生衝擊。

團隊表示，評估結果顯示，新型H5N2亞型(2.3.4.4b分支)高病原性禽流感病毒綜合風險為「低」；同為2.3.4.4b分支且曾分別於中國及俄羅斯出現人類感染病例之H5N6及H5N8亞型高病原性禽流感病毒，綜合風險則均為「中」。

有鑑於H5(2.3.4.4b分支)亞型禽流感病毒於禽鳥傳播範圍可能逐漸擴大，該團隊建議應持續進行禽流感陽性禽場人員健康及病毒監測，針對有症狀者的禽場人員進行採檢送驗，高暴露風險人員建議定期接種季節性流感疫苗。