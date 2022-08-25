中國解放軍疑用無人機•拍攝金防部官兵崗哨　專家：避免升高緊張•應設法干擾

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）金門烈嶼大膽島日前發生中國解放軍疑似以無人機，拍攝金防部官兵崗哨，兩名軍人面貌拍得一清二楚, 過程中他們一度拿石頭砸無人機的畫面, 也被拍了下來。

對於國軍應變方式，軍事專家建議，可在不同的高度部署被動防禦的「防空氣球」，藉此干擾低空飛行器來犯，並輔以現行的無人機干擾槍配發給外島防區使用。專家也指出, 由於金門、馬祖等位處前線，若貿然開火恐引發連鎖效應，既然是民用無人機，軍方應該設法進行干擾。

另有空拍專家建議國防部，可以購買無人機訊號干擾槍，直接沒收闖入空域的無人機。

圖為台北市政府警察局信義分局110年12月30日上午舉行跨年維安記者會，員警持干擾槍示範攔截空拍機。 中央社檔案照

中國解放軍近日疑似以無人機拍攝金防部官兵的崗哨，攝影師余信賢（上圖）25日建議國防部，可以購買無人機訊號干擾槍，直接沒收闖入空域的無人機。（余信賢提供）中央社

針對近日兩岸網傳，台灣外島發現中國無人機近距離拍攝崗哨，並遭駐守士兵投石反擊的有關消息，台灣陸軍金門防衛指揮部（簡稱金防部）週三（8月24日）發布新聞稿，證實為真。

台灣金防部表示，金門二膽島於8月16日下午發現「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採取辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

綜合德國之聲中文網與中國微博訊息，這段中國無人機侵擾金門的影片，除拍攝崗哨照片，哨兵裝備、表情均相當清晰，宛如在近距離凌空拍攝。台灣陸軍司令部表示，該架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經示警驅離後飛離。

台灣金防部指出，台灣戍守外島官兵仍秉持「備戰不求戰」原則，以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備，隨時應變處置各項突發狀況。

金防部進一步指控，中國無人機侵擾除了是要測試台軍應變作為之外，同時也藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，「企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分」。

實際觀察中國社交媒體平台微博，中國無人機侵擾金門的有關話題備受討論, 熱門評論多為揶揄台灣士兵投擲石頭的回擊作為。

台灣國民黨金門立委陳玉珍週四（25日）在金防部證實有關消息後表示，金門二膽島屬軍事要塞堡壘，不管是一般人還是中國無人機，「只要沒有攻擊性，都應該要立即打下來，否則將影響民心士氣」，並稱對於台灣軍方反應「匪夷所思、不能理解」。

台灣資深媒體人、端傳媒前任總編輯李志德則在臉書發文稱：「如果那段影片是假造的、斷章取義的，才叫認知作戰。如果影片內容是事實，那就是應處的原則、方法或教育要改進。『認知作戰』不該是無作為的藉口」。

台灣國防部針對外界質疑其處置中國無人機的侵擾標準，週三（24日）發布新聞稿強調，綜合考量敵情威脅等因素，各外離島對侵擾之無人機應變處置，以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為原則，完成辨識、應處及通報。

新聞稿並表示，對於「民用型」無人機之侵擾，國防部已完成遙控無人機防禦系統建案作業，並預計於2023年獲裝後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

軍事專家建議

面對未來中共以無人機手段侵擾外離島防區恐成常態，對於國軍應變方式，國防安全研究院學者蘇紫雲建議，可在不同的高度部署被動防禦的「防空氣球」，藉此干擾低空飛行器來犯，並輔以現行的無人機干擾槍配發給外島防區使用。

台灣中央社24日引述蘇紫雲說，防空氣球的特色是外層具有韌性、內部則用氮氣充填，透過鋼索繫留，可依地形及防區特性，分別部署在不同的防禦高度；由於是被動防禦，較能避免干擾槍射擊等主動防禦方式升高緊張關係。

蘇紫雲也認為，觀察這些影片可發現，外島防區官兵在應對這些威脅時「相當克制」，也謹記備戰不避戰態度；但從俄烏戰爭可知，無人機可改裝投放炸彈，因此國軍未來應納入類似風險，積極建立標準作業程序。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，由於金門、馬祖等位處前線，若貿然開火恐引發連鎖效應，既然是民用無人機，軍方應該設法進行干擾，同時應儘速透過中科院、外購等方式取得干擾措施。

中央社25日另報導, 曾以空拍故宮南院、嘉義火車站獲得美國國際攝影師聯盟（AIPU）舉辦的2019紐約國際攝影藝術展銀獎攝影師余信賢指出，無人機空拍就怕訊號被干擾，無法控制後，無人機會直接落地。

針對金門烈嶼大膽島日前發生中國解放軍近日疑似以無人機拍攝金防部官兵的崗哨，余信賢建議國防部，購買無人機訊號干擾槍，可以直接將無人機轉成我方操控、沒收，或讓它失去控訊號掉下來，就不用拿石頭砸。

余信賢說，烏克蘭戰爭讓大家體會到無人機的重要性，政府也在嘉義縣設置亞洲無人機AI創新應用研發中心，但更應訓練大眾如何操縱無人機、怎樣防止無人機被干擾或干擾無人機，這是一項專業的技能。

余信賢指出，無人機在台灣運用愈來愈廣，除空拍之外，也運用在農業、藝術、土地調查等方面，未來台海若真的發生戰事，無人機也會扮演重要角色，政府應簡便無人機的考照、將無人機控制納入教育課程中，多多增加操控無人機的人數，未雨綢繆。

嘉義縣政府7月舉辦2場無人機研習營，讓青少年透過實際操作認識無人機產業，從試飛的體驗找到對無人機的興趣；縣府指出，無人機產業的發展與推廣，需要向下扎根，從教育做起。