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台灣空總「玩聚場夏日藝術節」來囉！1976、黃士勛、百合花接棒開唱　活動節目表搶先看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/25 17:55
1976將在「玩聚場 X 野鵝快跑——夏天別跑」演出。（圖／野鵝快跑）

1976將在「玩聚場 X 野鵝快跑——夏天別跑」演出。（圖／野鵝快跑）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣當代文化實驗場（C-LAB）「玩聚場夏日藝術節」(Play Arts) 以「人情百百搭」為題，互動展演、馬戲、舞蹈等節目，將於9月3日及9月4日舉行。

邁入第五屆的玩聚場以互動為主的表演藝術節目，包含音樂、民眾共創、藝術市集等活動，1976、百合花、Finn黃士勛等將接棒演唱帶來精采演出；裝置藝術家李文政現地打造「四界飛 sì-kè-pue紙飛機太空站」，大小朋友可以嘗試動手做不同造型的紙飛機，挑戰拋擲飛行到最遠的距離。

今年邀請擅長策劃民眾參與藝術計畫的貢幼穎與楊志雅，聯手建國玉市攤主與表演藝術團隊「複象公場」、舞蹈生態系創意團隊、董佳琳及譚天，共創「鄰居下訂單」演出計畫，挑戰如何打造素人攤主們心目中理想的藝術節樣貌；擁有豐富馬戲策展經驗的星合有限公司，帶來熱血奔騰的「釘孤枝熱血大亂鬥」與一系列精彩馬戲演出，讓表演者相互較勁、跨域成長，更讓觀眾驚喜享受。

親子演出單元將由夾腳拖劇團的母語寶寶聽故事系列與C-LAB的CREATORS「囝仔人」劇團的物件劇場呈現，他們並以工作坊的方式與照顧者、親子組合，一起分享在家也可以創造演出的撇步。而即興舞蹈編舞者余彥芳所帶領的「任選三樣》計畫，找來三位極具潛力的創作者，以肢體與空間歷史對話，產生獨到見解。

「小孩看出去2.0」直播計畫由小小孩掌鏡，帶觀眾從第一視角直擊他們眼中的藝術節現場；「多重主修藝術市集」找來斜槓技能點滿的表演藝術工作者，與觀眾分享他們揮灑不盡的多樣才華。

詳情請前往官網查詢。

台灣空總「玩聚場夏日藝術節」來囉！1976、黃士勛、百合花接棒開唱　活動節目表搶先看！
節目表
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親子

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