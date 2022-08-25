新北偏鄉六校擴建中央廚房 科技、食育、美感、健康升級午餐品質

教育局長張明文今(25)日前往瑞芳國小參與新北市 瑞芳國小、興福國小、萬里國小、平溪國中、石碇高中、 雙溪高中等六校擴建中央廚房成果展示活動。學校展示透過新北校園 通APP連結教育部校園食材登錄平臺介紹學校午餐的菜色、 產地來源及國產標章等資訊，讓家長可即時掌握學童午餐狀況， 張明文局長並與學生一起運用在地食材做芋圓，在生活中實踐食育教 育。

教育局表示，為提升偏鄉學童用餐品質，新北市積極向教育部爭取「 偏鄉學校中央廚房計畫」，共獲補助總經費新臺幣1.72億元， 其中包含補助6校擴建中央廚房及更新設施設備總經費9,120萬 元、34校組成8個食材聯合採購聯盟， 更新改善食材聯合採購設備獲補助2,895萬元及補助人力、 運輸、維運等經費5,136萬8,000元， 提高學童餐費用於食材之占比，全面提升偏鄕學校午餐品質。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，學校自立廚房供應鄰近瑞芳國中、 瑞柑國小、濂洞國小、猴硐蒙梭實小四校， 這次擴建除致力改善烹煮環境、加強飲食品質外， 亦併同修繕食育教室，並以未來「食」驗室為主題， 於廚房周邊設計透明櫥窗及互動模型版等食育互動區， 擴大創造具美感及融入健康飲食知識的食育教育場所， 讓廚房不再是學校潮濕陰暗的角落，餐點的製備過程產生教育意義， 並結合當地特色以在地食材設計一系列的食育課程， 促進學生對於食材、烹調及廚房職人的尊重。

平溪國中鄭玟心同學表示， 學校將廚房及食育教室等場域視覺設計融合在地天燈、 艷紅鹿子百合及珠蔥等意象，打造具美感的現代化空間， 成為全校最吸睛的教學場域， 自己非常期待開學後能在這個嶄新的空間繼續上最喜歡的珠蔥相關的 系列校本課程，可以體驗從種植到餐桌的最近距離， 也希望能展現廚藝好身手給家人品嚐。

教育局長張明文指出，新北市積極爭取中央補助經費改善學校軟硬體 設備，媒合偏鄉學校成立食材採購聯盟， 可望透過具經濟規模的採購方式，降低成本、減輕學校負擔，並確保 「三章一Q」國產生鮮食材穩定安全供應。同時結合本市首創校園通 APP，透過午餐管理模組直接連結校園食材登錄平臺， 讓家長能夠方便查看午餐菜色及食材、製造及供應商、產地來源及國 產標章、營養成份等資訊，學生家長使用手機即能掌握孩童午餐資訊 ，食安更為透明看得見，從硬體到軟體整體規劃，讓偏鄉孩子吃飽也 吃好，健康快樂成長。

瑞芳國小-小市長邱宇婕(左)致贈食育文創產品-酷卡予張明文局長(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

瑞芳國小未來實驗室食育互動區。(照片來源：新北市教育局提供)

平溪國中實育教室-天燈、艷紅鹿子百合及珠蔥意象。(照片來源：新北市教育局提供)