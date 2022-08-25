臺灣企銀以信託延續家人的愛

許多民眾可能認為，自己年紀尚未年長到需要將財產交付信託， 但實際上信託並非只侷限高齡者為了保障老年生活而辦理。 臺灣企銀指出，例如透過信託機制， 銀行可協助委託人將資產妥善規劃，並用來照顧父母、配偶、 小孩等家人，預防資產遭到詐騙或不當挪用。

林女士因配偶早逝，自己獨立扶養2個尚未成年的孩子， 後來林女士因病住院，深知自己時日不多， 也擔心小孩繼承遺產後無法妥善運用， 萌生為自己辦理金錢信託念頭， 可惜的是在規劃過程中林女士不幸病逝。 臺灣企銀積極協助林女士的家人辦理金錢信託， 由信託專戶按月給付小孩生活費、教育費等， 並由林女士的母親擔任信託監察人，監督信託事務執行， 保障小孩不至於面臨無人照顧的困境，更能延續家人的愛。

針對此類型的「自益」信託，臺灣企銀也建議， 找尋合適的信託監察人或由公正第三方擔任相當重要， 更能確保權益。如委託人失智、失能或無法行使權利時， 信託監察人就能發揮關鍵的監督角色，確保銀行履行合約、 專款專用。因此不論是長者、單身族、頂客族、身障者等， 一般民眾幾乎都能利用信託，避免財產遭受詐騙或遇上爭產等事件， 讓生活受到妥善照護。

臺灣企銀長期深耕安養信託業務，透過推廣信託機制， 擔任起客戶的溫暖守護者，近期榮獲金管會舉辦「信託業推動信託2 .0計畫評鑑第1期－安養信託獎」績效優良銀行， 再加上先前已連續五年獲評「 信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行， 更連續三年獲「AREA亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎」 殊榮。

除了安養信託業務，臺灣企銀亦持續關注臺灣房屋老化問題， 對於民眾的住宅安全相當重視， 以具體行動協助危險老舊建築與都市更新之推動。臺灣企銀從本業出 發，提供有危老重建的需求者專業輔導、融資、信託等諮詢， 再透過客製化融資規劃及信託設計，給予整合性服務建議。 臺灣企銀強調，未來會持續整合內部資源， 規劃全方位信託產品及創新金融服務，以貼近客戶需求的角度出發， 守護客戶資產，讓家人的愛綿延不斷。