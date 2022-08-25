中華電信運用5G萬物聯網新科技　助力港灣城市前瞻發展大躍進

高雄市政府以「打造百年智慧港灣」為目標，與交通部及海洋委員會於24日共同辦理「2022智慧港灣全球論壇」，中華電信總經理郭水義受邀出席與談，分享該公司運用5G AIoT萬物聯網科技力，成為中央與地方政府以及各行各業推動轉型升級的最佳夥伴與助力，也促進台灣智慧島嶼環境下城市的港市合一、城鄉連結發展，打造宜居城市。
中華電信現場展示「5G智慧海港無人載具應用及UTM(無人機交通管理系統)服務功能驗證計畫」成果，該計畫係交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」的一項，由中華電信及其子公司中華系統整合、中華資安國際，攜手中光電智能機器人，共同開發全台首創空中、海上、水下全域多維度無人載具智慧巡檢，以無人機、無人船、水下海事機器人，搭配5G企業專網傳輸、AI智慧分析及自主開發透過行動網路可遠端控制無人載具的UTM智慧監管平台，可以做到非法釣客告警、多機不碰撞、港區道路檢測、海上汙染物偵測、港區環境變異分析、碼頭防舷材檢測、水中油汙染及水深監測、港區水下岸壁檢測等任務，全面且即時的掌握港區狀況，增進巡檢效率，提升港區安全、人員安全及優化海港環境。
中華電信總經理郭水義表示，呼應陳其邁市長兩年拚四年、高雄大邁進，打造高雄為宜居城市的施政願景；在這兩年間，中華電信也正加快5G建設，積極推動5G AIoT智慧應用的廣泛落地，不只要做到第一，更要做到最好，協助全民升級享受智慧生活、促進產業升級創造數位經濟、助力政府治理打造智慧島嶼。並以Always Ahead及廣結同盟、互惠共榮的理念，與產業夥伴、中央及地方政府共創價值，掌握台灣的科技、地緣雙重優勢，迎來最好的十年新境遇。
自2020年6月領航5G開台提供服務，中華電信於5G網路建設投入最大頻寬、最多基地臺，5G網速獲國際權威測速機構Speedtest、Opensignal雙雙認證全台第一，5G垂直場域應用也在政府獎勵中獲得絕對多數，後續將持續加速加量建設，並積極推動智慧創新應用，成為大家的CHT，與夥伴共同舞動精采、共創未來。