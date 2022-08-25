中華電信運用5G萬物聯網新科技　助力港灣城市前瞻發展大躍進

高雄市政府以「打造百年智慧港灣」為目標， 與交通部及海洋委員會於24日共同辦理「 2022智慧港灣全球論壇」， 中華電信總經理郭水義受邀出席與談，分享該公司運用5G AIoT萬物聯網科技力， 成為中央與地方政府以及各行各業推動轉型升級的最佳夥伴與助力， 也促進台灣智慧島嶼環境下城市的港市合一、城鄉連結發展， 打造宜居城市。

中華電信現場展示「5G智慧海港無人載具應用及UTM( 無人機交通管理系統)服務功能驗證計畫」成果，該計畫係交通部「 5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」的一項， 由中華電信及其子公司中華系統整合、中華資安國際， 攜手中光電智能機器人，共同開發全台首創空中、海上、 水下全域多維度無人載具智慧巡檢，以無人機、無人船、 水下海事機器人，搭配5G企業專網傳輸、 AI智慧分析及自主開發透過行動網路可遠端控制無人載具的UTM 智慧監管平台，可以做到非法釣客告警、多機不碰撞、 港區道路檢測、海上汙染物偵測、港區環境變異分析、 碼頭防舷材檢測、水中油汙染及水深監測、 港區水下岸壁檢測等任務，全面且即時的掌握港區狀況， 增進巡檢效率，提升港區安全、人員安全及優化海港環境。

中華電信總經理郭水義表示，呼應陳其邁市長兩年拚四年、 高雄大邁進，打造高雄為宜居城市的施政願景；在這兩年間， 中華電信也正加快5G建設，積極推動5G AIoT智慧應用的廣泛落地，不只要做到第一，更要做到最好， 協助全民升級享受智慧生活、促進產業升級創造數位經濟、 助力政府治理打造智慧島嶼。並以Always Ahead及廣結同盟、互惠共榮的理念，與產業夥伴、 中央及地方政府共創價值，掌握台灣的科技、地緣雙重優勢， 迎來最好的十年新境遇。

自2020年6月領航5G開台提供服務， 中華電信於5G網路建設投入最大頻寬、最多基地臺， 5G網速獲國際權威測速機構Speedtest、 Opensignal雙雙認證全台第一， 5G垂直場域應用也在政府獎勵中獲得絕對多數， 後續將持續加速加量建設，並積極推動智慧創新應用， 成為大家的CHT，與夥伴共同舞動精采、共創未來。