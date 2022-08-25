接見松田康博　蔡英文、賴清德：捍衛台灣決心不因中國壓力、恫嚇改變

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）蔡英文總統、賴清德副總統今（25）日接見「日本東京大學『兩岸關係研究小組』松田康博教授訪問團」，針對兩岸及印太和平穩定等議題交換意見。總統和副總統表示，面對中國各種打壓、各種不合理的對待，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不因為恫嚇而改變。

總統致詞時表示，松田教授「兩岸關係研究小組」成員都是長年關心台日關係以及兩岸關係的學者專家，她很高興今天能和大家見面交流。副總統提到，研究兩岸關係的專家學者，常常把重點放在中國，但松田教授是少數將重點放在台灣，相當不同。

總統指出，台灣研究是以台灣為主體的學術研究，是一個不論在學術上或實務上，都具有高度挑戰的工作。松田教授率領的團隊，不只對台灣的歷史、政治、經濟，有深入的探討，在兩岸關係上，也有很多的著墨。她要向訪團成員致意，期盼日本的學者能夠持續這樣的努力，讓台灣研究受到更多的重視。

總統提到，這幾年來，台灣和日本不僅一起對抗疫情的挑戰、威權主義的擴張，更讓我們深深體認到國際民主陣營團結的重要性。

總統說，大家都看到，中國近期在台灣周邊進行軍演，對區域安全帶來嚴重威脅。她要再次強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而改變。

總統蔡英文（右）25日在總統府接見由日本東京大學 「兩岸關係研究小組」召集人松田康博（右2）帶領的訪團。（總統府提供）

談及中國軍演問題，副總統表示，台灣面對中國各種打壓、各種不合理的對待，但是，我們抱持著穩定兩岸和平發展的目標，協商、溝通、對話的大門一直都是開的。

副總統指出，面對中國的武力進逼，台灣一方面強化自我防衛力量，更重要的是，我們站在民主的陣營，包括以美國為首的西方世界，還有與我們關係最密切的日本等國家，大家共同守衛民主普世價值，維護印太和平穩定，謀取世界最大利益。「這是目前蔡總統的作法」。

隨後，松田康博教授致詞時簡短提出4點內容，做為睽違已久方能訪台的感想。首先，談到台灣的新冠肺炎防疫措施，他認為，在這階段，感染擴大是實現生活正常化的過程中很難避免的，從全世界來看，能像台灣如此兼顧防疫政策和經濟發展的例子很少。因此，他要向台灣政府及人民出色的防疫意識、執行力和靈活度表達充分的敬佩。

第二，是國境開放的重要性。目前放寬所謂的入境檢疫措施是一個重大的課題。現在世界各地的中文學習者、關心東亞的海外學者及專家皆希望能來台灣。台灣最大的優勢在於是自由開放的社會，越是開放，台灣的優勢就越能得到發揮。如果台灣開放國境，就能夠向世界傳遞台灣的卓越表現。

第三，則是台灣在安全保障方面的重要性。今年烏克蘭戰爭爆發，8月初中國在台灣周邊進行的大規模軍事演習，世界上的民主主義正受到威脅，而世界各國正在重新發現台灣的價值，並對台灣的安全感到憂慮，但光是擔憂，並不能解決問題。

台灣與美國以及包括日本在內的美國盟友所協商的內容，及所達成的目的、目標是最重要的。除此之外，對中國發出什麼樣的訊號也很重要。但最重要的基礎，還是台灣政府和人民要有保衛台灣的強烈意志與實力。如果缺乏實力，無論是國際合作，或是與中國的溝通，都無法反映出台灣在安全上的利益。

第四，是日本和台灣的關係已經進入一個良性的循環，但可惜的是，作為此一良性循環的核心人物－前首相安倍晉三先生已不幸去世，他是一位落實政策能力很強的政治家，這是一個很大的遺憾，但是我們絕對不能因此中斷日台之間的良性循環。

最後，松田康博教授說，多年來，他觀察和研究台灣的政治、經濟以及兩岸關係。古人曰，「天下興亡，匹夫有責」，雖然他只是一介書生，但希望以今天的禮貌性拜會為契機，進一步加深對台灣的了解，並向世界傳達台灣的價值。

日本東京大學「兩岸關係 研究小組」召集人松田康博（右2）向蔡總統提到，台灣最大的優勢是自由開放的社會，如果能開放國境，就能夠向世界傳遞台灣的卓越表現。（總統府提供）