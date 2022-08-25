台灣土地銀行加入「全支付」上線首波連結帳戶服務

國內電子支付使用人數已突破千萬大關，顯見「無現金」交易模式日漸受重視，而隨著國人防疫觀念提升，行動支付應用更趨熱絡，一躍而成為消費者之熱門選項。土地銀行繼一卡通MONEY、街口支付、icash Pay及橘子支付後，自即日起存款帳戶也可連結「全支付」了。

土地銀行為持續擴大行動支付普及率，提供客戶更多元支付環境，於2022年8月24日由游副總經理麗玲出席全支付電子支付股份有限公司舉行之「全支付」上線記者會，正式加入「全支付」上線首波連結帳戶之銀行，期致力擴增行動支付使用場景，提升客戶使用意願，共創整體行動經濟效益。

為鼓勵消費者多使用行動支付，土地銀行特祭出好康優惠活動，舉辦「全支付連結土地銀行帳戶，得享全點雙重回饋！」行銷活動。於活動期間2022年8月24日至9月30日下載「全支付」APP成功連結土銀帳戶即送「全點」100點（「全點」1點等值新臺幣1元）。凡於活動期間使用「全支付」以土銀帳戶消費扣款成功者，單筆消費滿新臺幣100元即可另獲得「全點」100點，每人限回饋乙次，名額有限，先搶先贏。

土地銀行積極布局金融科技發展，深耕數位金融領域，持續在各種場域中導入數位金融服務，在疫情期間致力推動零接觸金融服務，打造多元行動支付埸景，優化使用者體驗，提供便利快捷的服務，讓金融服務融入生活情境中。