Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣與德國企業邁向碳中和　西門子、鉅鋼機械與如億自動化共同簽訂三方合作備忘錄

台灣西門子總裁暨執行長艾偉 (Erdal Elver) 表示，隨著全球極端氣候的演變以及台灣能源轉型的推進，對產業來說，節能減碳及永續發展再已不是口號，而是迫切需要的即刻行動。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/25 16:52
照片由台灣西門子提供

照片由台灣西門子提供

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）第20屆台德經濟合作會議今(8/25)在台北盛大舉行，台灣西門子、鉅鋼機械、如億自動化分別代表台德雙邊企業簽訂三方合作備忘錄，透過數位雙胞胎虛實整合技術開發製鞋機械，從製鞋業前端大幅提升能源運用效率，以實現整體產業全面節能減碳，為台灣邁向碳中和及永續發展貢獻心力。

針對此次雙邊的三方合作，台灣西門子總裁暨執行長艾偉 (Erdal Elver) 表示，隨著全球極端氣候的演變以及台灣能源轉型的推進，對產業來說，節能減碳及永續發展再已不是口號，而是迫切需要的即刻行動。

艾偉還說，台灣各項產業一定要儘快和全球正在推動的碳中和趨勢逐步接軌，如此才得以永續發展。而結合政府政策工具的推力，以及產業科技創新的拉力，是邁向節能減碳及永續發展缺一不可的動力。

此次合作備忘錄由西門子數位工業總經理駱奎旭 (Aditya Ramkrishna)．鉅鋼機械總經理陳璟浩、以及如億自動化執行副總馬維鈞共同簽訂，三方都不約而同表示，台德雙邊三強再次聯手出擊，整合軟硬體，透過智慧化與數位化的技術加持，達成精確的能源管理使用及調控能力、甚至是供應鏈的全透明化，不僅帶動整個製鞋機械的產業升級與數位轉型，同時也扮演領頭羊的角色，以實際行動力行節能減碳及永續發展。

台灣西門子數位工業、鉅鋼機械以及如億自動化去(2021)年即簽訂合作備忘錄推動工業4.0。西門子長期深耕工業4.0、智慧製造、自動化解決方案、工業軟體、工業物聯網；鉅鋼致力於全面品質提升及創新成長，以國際性的眼光和嶄新的科技，樹立鞋機製造的領導典範；如億專研於自動控制產業相關技術服務與產品開發，同時也是西門子的代理商。今年三方分別代表台德雙邊再次攜手，除了將持續推動工業4.0的關鍵應用之外，更將合作層面擴大到節能減碳以及資安防護。
西門子
永續發展
科技創新
節能減碳
數位工業

相關新聞

2022亞太永續行動博覽會 五都減碳成果亮眼
2022亞太永續行動博覽會 五都減碳成果亮眼
2022/08/12 18:40
擘劃台灣港灣城市藍色經濟　2022智慧港灣全球論壇8/24登場
擘劃台灣港灣城市藍色經濟　2022智慧港灣全球論壇8/24登場
2022/08/03 16:01
台灣加入中美洲銀行30週年慶　央行總裁期望：在奠定良好基礎上加強夥伴關係
台灣加入中美洲銀行30週年慶　央行總裁期望：在奠定良好基礎上加強夥伴關係
2022/08/03 14:00
中研院下修台灣今年GDP至3.52%、CPI估3.16%、民間投資成長4.39%
中研院下修台灣今年GDP至3.52%、CPI估3.16%、民間投資成長4.39%
2022/07/19 09:14
穩定台灣電網系統！西門子能源和大同攜手打造風電設備最佳方案
穩定台灣電網系統！西門子能源和大同攜手打造風電設備最佳方案
2022/07/14 15:24

更新時間 : 2022-08-25 17:56 GMT+08:00

最受歡迎

【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
【拚觀光】日相8/24宣布放寬入境措施　9月7日起打3劑疫苗者•免持PCR證明
【拚觀光】日相8/24宣布放寬入境措施　9月7日起打3劑疫苗者•免持PCR證明
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回