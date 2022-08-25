台灣與德國企業邁向碳中和　西門子、鉅鋼機械與如億自動化共同簽訂三方合作備忘錄

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）第20屆台德經濟合作會議今(8/25)在台北盛大舉行，台灣西門子、鉅鋼機械、如億自動化分別代表台德雙邊企業簽訂三方合作備忘錄，透過數位雙胞胎虛實整合技術開發製鞋機械，從製鞋業前端大幅提升能源運用效率，以實現整體產業全面節能減碳，為台灣邁向碳中和及永續發展貢獻心力。

針對此次雙邊的三方合作，台灣西門子總裁暨執行長艾偉 (Erdal Elver) 表示，隨著全球極端氣候的演變以及台灣能源轉型的推進，對產業來說，節能減碳及永續發展再已不是口號，而是迫切需要的即刻行動。

艾偉還說，台灣各項產業一定要儘快和全球正在推動的碳中和趨勢逐步接軌，如此才得以永續發展。而結合政府政策工具的推力，以及產業科技創新的拉力，是邁向節能減碳及永續發展缺一不可的動力。

此次合作備忘錄由西門子數位工業總經理駱奎旭 (Aditya Ramkrishna)．鉅鋼機械總經理陳璟浩、以及如億自動化執行副總馬維鈞共同簽訂，三方都不約而同表示，台德雙邊三強再次聯手出擊，整合軟硬體，透過智慧化與數位化的技術加持，達成精確的能源管理使用及調控能力、甚至是供應鏈的全透明化，不僅帶動整個製鞋機械的產業升級與數位轉型，同時也扮演領頭羊的角色，以實際行動力行節能減碳及永續發展。

台灣西門子數位工業、鉅鋼機械以及如億自動化去(2021)年即簽訂合作備忘錄推動工業4.0。西門子長期深耕工業4.0、智慧製造、自動化解決方案、工業軟體、工業物聯網；鉅鋼致力於全面品質提升及創新成長，以國際性的眼光和嶄新的科技，樹立鞋機製造的領導典範；如億專研於自動控制產業相關技術服務與產品開發，同時也是西門子的代理商。今年三方分別代表台德雙邊再次攜手，除了將持續推動工業4.0的關鍵應用之外，更將合作層面擴大到節能減碳以及資安防護。