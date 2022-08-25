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【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒

水利署網站下午4時30分顯示➤新北市新店區、台北市信義區以及南投縣水里鄉為一級淹水警戒。➤台北市大安區、文山區與新北市中和區、永和區為二級淹水警戒。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/25 17:34
新北市25日午後降下傾盆大雨，水利局表示，瞬間強降雨造成新店區安平路一帶，高速公路下方涵洞發生積水，有民眾車輛受困低窪處，另一輛車協助拖行...

新北市25日午後降下傾盆大雨，水利局表示，瞬間強降雨造成新店區安平路一帶，高速公路下方涵洞發生積水，有民眾車輛受困低窪處，另一輛車協助拖行...

更新時間: 2022-08-25 17:25

首次發稿: 2022-08-25 17:25

【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒

中央氣象局25日下午進一步針對雙北市發布豪雨特報，新北地區午後降下大雷雨，中和區仁愛街發生積水情形，消防人員獲報到場因應處理，測量積水深度(上圖) ，並拉起封鎖線 (下圖) 。（新北市消防局提供） 中央社【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局今天(8/25) 16時40分發布豪雨特報：午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２５）日臺北市、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，臺中以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨：臺北市、新北市、南投縣
大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、宜蘭縣山區

【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒

中央氣象局25日下午進一步針對雙北市發布豪雨特報，台北市區午後天色昏暗，文山區降下大雷雨，天空更是閃電不斷。中央社

【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒台北市區25日下午天色轉為灰暗，烏雲密布，隨即降下大雷雨，氣象局也發布大雷雨即時訊息，提醒民眾 留意劇烈天氣。圖為文山區天際一道閃電。 中央社

【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒台北市下午降下雨勢，伴隨打雷、閃電及強風，從內湖碧山巖遠眺市區，籠罩在雲雨中。(圖/中央社)

從下午約4時起，台北市民都感覺瞬間天色突然變昏暗，天空烏雲密布，打雷聲不斷，吹起狂風、下起傾盆大雨。

【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒水利署淹水警戒如上圖 (更新時間: 2022-08-25 17:21)

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午發布豪雨特報，稍早中央社引述水利署指出:

新北市新店區、台北市信義區以及南投縣水里鄉為一級淹水警戒，

台北市大安區、文山區與新北市中和區、永和區為二級淹水警戒。

根據水利署網站下午4時30分顯示，新北市新店區、台北市信義區以及南投縣水里鄉為一級淹水警戒，台北市大安區、文山區與新北市中和區、永和區為二級淹水警戒，低窪地區慎防積淹水。

【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒水利署稍早淹水警戒如上圖 (更新時間: 2022-08-25 17:14)

各地水庫水情一覽表: 超連結

【天昏地暗•豪雨特報】台北、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨機率　台灣水利署發布淹水警戒台北市下午降下大雨，內湖碧山巖遠眺可見市區籠罩在雲雨中。中央社
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