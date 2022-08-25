未來肉也能軟嫩多汁！「SUN BERNO光焙若」推精品、平價蔬食早午餐

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）因健康考量和環境保護，近年來蔬食風氣崛起，路易莎董事長黃銘賢再展跨界新亮點，投資SUN BERNO光焙若蔬食集團，開幕近3年已獲得2020、2021年蔬食界米其林「豐蔬食評鑑指南」的二星級餐廳，近來更搶攻早午餐市場，推出一系列富含蛋白質的多元美味餐點。

黃銘賢認為吃蔬食是善待身體愛地球的表現，因此興起吃蔬食長達3年，期盼打造更多元美味、更優質、更永續的蔬食餐飲環境，是他除了咖啡之外的最大志願。2019年支持好友成立SUN BERNO光焙若，如今，已經發展成為擁有4家連鎖店的異國蔬食品牌。

精品平價超值早午餐198元起 精緻優雅環境中享受超值蔬食文化

活力的一天始於早餐攝取豐富蛋白質。光焙若推出一系列富含蛋白質的多元美味早午餐，內有10多種的蔬果、菌菇及歐姆蛋等，搭配指定咖啡或茶，開幕優惠新品價只要198元起，初期以週六、日（8/27起）於板橋光焙若傑仕堡旗艦店限定，再逐步延伸到平日。

秉持「精品平價的精神」推廣蔬食文化，針對午、晚餐推出促銷活動，即日起到9月底止，免費贈送消費貴賓義大利國民美食炸條子一盤等，再搭配板橋新光傑仕堡二樓250多坪精緻優雅的空間，給人一種超值享受的美好蔬食時光。

圖／SUN BERNO光焙若提供

百道蔬食料理餐食飲品 精緻美味多元博眼球

SUN BERNO光焙若選擇由Lypid活優科技透過創新微膠囊技術與配方研發出的純植物製油脂 PhytoFat™，其熔點高達 165°C，突破植物肉的熔點限制，創造出軟嫩多汁驚艷口感的「未來肉」，成為現代人最美味健康的「未來蛋白」新選擇。

大量採用屬古老特殊麥種的杜蘭小麥製作麵團，烘烤後具有特殊香氣，更有超高含量的蛋白質，且澱粉含量較低，低GI、高養分的特性，號稱素食的雞蛋。

手工拋成厚度一致的披薩餅皮，塗上美味醬料、灑上新鮮香草葉和滿滿的乳酪，放進義大利手工鑄造窯烤爐，90秒波波聲響熱融，烤炙出滿佈金黃虎斑火紋的酥脆餅皮，呈現最正統的義大利拿坡里披薩。

光焙若表示，從早午餐、手工窯烤披薩、特色烤餅、特色小點及歐包到新鮮果汁，百道料理讓蔬食生活更豐富更有趣更多色彩，不僅讓吃素的人有了更多的選擇，葷食的人也能享受健康美味無負擔的蔬食料理，共同體會身在台灣的美好。

圖／SUN BERNO光焙若提供