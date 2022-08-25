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夏立言做白工？ 中共26、27日福建沿海軍演

夏立言24日晚間與張志軍餐敘，表示第一要務就是傳達台灣民眾圍台軍演的不滿與憂慮；然張志軍則以「捍衛國家主權和領土完整」、「遏制打擊『台獨分裂和外來干涉』的正義之舉」回應。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－記者
2022/08/25 15:53
今年8月上旬共軍軍演期間，我國海軍近距離監控共艦。（圖／翻攝自國防部影片）

今年8月上旬共軍軍演期間，我國海軍近距離監控共艦。（圖／翻攝自國防部影片）

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中共三番兩次藉美國訪團來台事宜舉行軍演，企圖改變台海現狀。福建海事局24日再度公告，將於26和27兩日在福清和莆田附近海域實彈射擊訓練，位置約為平潭島西南方。此舉一出，無疑打臉出訪中國的國民黨副主席夏立言。

福建海事局微信公眾號「福建海事」昨天發出航行警告指，26日上午6時至晚間9時，27日上午6時至晚間9時將在福清市沙埔鎮目魚島、莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

而國民黨夏立言在本月10日、即圍台軍演甫結束便率團訪問中國，20日解除隔離後，於24日晚間與張志軍餐敘。期間雙方談及軍演問題。夏立言向海協會會長張志軍表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，而第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮；然張志軍則以「捍衛國家主權和領土完整」、「遏制打擊『台獨分裂和外來干涉』的正義之舉」回應。

今年8月初，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國藉機實施圍台軍演，區域涵蓋台海、東海以及南海，並發射飛彈危及區域安全。參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14、15日接力訪台後，中共遂於15日在台海周邊海空域組織「多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」，並放話是「針對美台繼續玩弄政治把戲、粕化台海和平穩定的嚴正震攝」。此外，共軍也曾於7月30日在平潭島東面海域實施實彈射擊訓練。

面對中共屢屢文攻武嚇，總統蔡英文本月18日曾公布國防部影片，展現國軍沉著應對的無懼表現，以及我國軍艦監控、驅離共艦的畫面。當時蔡英文也發文指出，日前蘇澳軍港共有9艘一級艦、3艘二級艦出港，也有逾2800多名兵力出動。儘管任務時間變長，基地內的官兵仍是隨時做好出港、捍衛領海的準備。

本次軍演具體警戒封鎖區4點座標連線座標如下：

25°26′58.1″N，119°18′56.7″E；

25°21′45.8″N，119°16′10.6″E；

25°12′16.9″N，119°41′46.4″E；

25°16′36.2″N，119°44′22.3″E

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更新時間 : 2022-08-25 16:02 GMT+08:00

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