【分析】中共8月「封鎖台灣」軍演　對今後地緣政治的影響

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國人民解放軍8月4日起在台灣本島周邊海空域進行歷時72小時的「重要軍事演訓行動」，到8月7日中午12時暫告一段落。但是，解放軍東部戰區通報當天按計劃繼續在台灣本島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，其重點是放在重點組織聯合反潛和對海突擊行動。換言之，演習的重頭戲似乎是結束了，但是演習本身並沒有完全終止。

中國表面上稱, 是因不滿美國眾議院議長裴洛西8月2日訪台而實施軍演，此舉引發G7及國際批評，國際社會除關注台海安全，並呼籲中國不得以武力片面改變區域現狀。

官媒新華社昨(8/24) 又發布「裴洛西竄台」的11項「事實」，除自曝4個月的外交努力失敗，並大批美國「偷梁換柱」挑戰一中原則。

另一方面，中央社25日報導, 台灣的國民黨副主席夏立言與中國海協會長張志軍會面後，共軍又將軍演。據悉夏立言昨(24日) 晚上與張志軍餐敘，國民黨發布新聞稿指出，席間夏立言傳達了對軍演的不滿及憂慮。不過國台辦之後也發新聞稿回應聲稱，軍演是「正義之舉」。

德國之聲中文網作者張俊華，近日就針對共軍演習本身, 以及對今後台灣周邊地區的影響, 做了深入評估。內容包括台海戰爭是否可以避免？還有今後幾年的趨勢為何?

演習前發生的事

三個目的

張俊華說, 首先要搞清楚的是，習近平在裴洛西訪台後進行轟動全球的大規模軍事演習要達到什麼目的。在裴洛西訪問之前，中方發出的警告和威嚇的程度可說是外交史罕見的。 但是，裴洛西的訪問還是發生了。 而時間恰好是在「20大」的前三個月，這分明是破壞習近平這位「偉大領袖」的形象。

中方本來想用威脅恐嚇來阻止這次訪問，卻不成功。為此，習近平必須及時解決他在國內面臨的問題。

一是他在黨內的威信問題。

二是他面對被極端民族主義洗腦的「愛國百姓」，也得有個交代。通過軍事演習以及其他「懲罰「台灣和美國的措施，他至少可以在黨內和國內說，我作出了「及時、有力的反應」。

習近平這次軍演的目的之二，就是明告台灣當局：「我還是可以做我想做的事。台灣海峽的老大還是我習近平」，美國沒有能力保護台灣，解放軍完全可控制台島出口並對全島進行封鎖。 當然，張俊華認為北京這次順利地「出氣」是以台灣政府的極度克制為前提的。而這種克制，客觀上也是對台灣政府的羞辱。

演習的六個區域(如下圖) 都安排在台灣鼻子底下，中國軍艦離台灣海岸線最近的地方只有10公里。中國解放軍4日發射的11枚東風導彈，4枚導彈穿越台灣上空。 這分明在挑釁台灣政府的主權，當然，這也很符合習近平的性格。

圖/美聯社

最後，北京的軍演，要給美國發出如下信息：

在台海，中國有地利之便，且解放軍軍事技術能力和聯合作戰能力不斷提高，所以主動權在中國手中。美航母對中共威懾力 一去不復返。

應該說，從習近平眼光來看，這三個目的都達到了。當然，達到這些目的的副作用，他心裡也是很清楚的。可以說，台灣作為一個民主政體，從來沒有像今天這樣引起全球的注目和同情。

今年將會陰轉晴

盡管軍演並沒有正式結束，但北京至少在今年不會再有新的大動作。畢竟今年秋季的黨代會，涉及到習近平的第三任以及以後也許更長的任期，馬虎不得。他必須在外交和地域政治方面創造這樣一種環境，即中國依然是全球供應鏈的最重要的一環以及外國投資的主要目標，中國有能力保證此供應鏈的穩定。

習近平自己也明白，在他的「清零」政策以及蹩腳經濟政策下，中國國內的狀況並不怎麼樣，所以，為了保證黨的20大順利進行，他不可能通過其他額外的事件來增加國際經濟界的不安。相反，中方可能為了贏得世界好感甚至可能收回個別的對台灣以及美國採取的反制措施。

改變不了的時間表

但是，這次軍演已經凸顯了習近平對如何解決台灣問題心裡打的底稿。 習近平多次強調，「解決台灣問題，實現中國的完全統一，是中國共產黨的歷史使命和不可動搖的承諾。」事實證明，他的幾個前任並沒有非要親自實現這個歷史使命的企圖，但習近平顯然在這裡不同。 換言之，他要在他的任期內把這個偉大使命完成，完全符合他個人的雄心壯志。而此次「鎖台」軍演行動是對解放軍2015年底軍改以來實施「聯合作戰， 封鎖台灣，以武逼統的能力的一次驗收」。

當然，習近平可能在真正解決台灣問題前是永遠不會公布他的詳盡計劃的， 但可以想象，他在20大的講話可能會就此問題讓人們踹出一點苗頭。

張俊華認為，這場演習實際上已經反映了習近平「祖國統一」的時間表。那種稱裴洛西的訪問引起了這場大規模的軍演的指責，顯然言過其實。 因為即便沒有裴洛西的訪問，這種軍演在今後一、二年裡是遲早要發生的事。只是裴洛西的訪問正好給北京提供了借機找出「正當理由」而已。 要知道，組織如此規模的演習，不是一、二個禮拜時間就能解決的。也就是說，在佩洛西訪台之前，中國人民解放軍已經在部署這種軍演了。

台灣戰爭是否可以避免？

軍演重頭戲算是結束了。但是，中共在台灣問題方面的心病並沒有治愈，相反地，總有一天，會引起更大規模的衝突。

張俊華說, 台灣跟烏克蘭不同。聯合國2758決議對中華人民共和國為代表的中國已有規定。但聯合國的決議並沒有解決幾個關鍵的細節問題: 即在一個中國的前提下，今天的台灣是否自然就成了中國一個省了？聯合國決議另外一個缺陷是並沒有為如下問題提供答案，即如何可能在「一個中國」框架內對待客觀上存在兩個不同的、獨立的政體？如果要統一，如何統一？

只要上述問題不解決，台灣海峽的衝突不可避免。 而從目前的聯合國的能力來看，是無法解決上述的問題的。

而在現有的中國和台灣也不可能達成共識。 所謂的九二共識實際上還是個沒有共識的共識。而以美國為首的西方對代表民主政體的台灣的支持的責任感，決定了台灣跟中國緊張關係必然加劇，而習近平跟蔡英文截然相反的價值觀和無妥協性，自然也對此作出了貢獻。

從如上因素來看，衝突不可避免。 問題就在以哪種形式出現而已，是武裝封鎖還是武力攻佔。

今後幾年的趨勢

在今後一二年，如下的趨勢將會成為新的「正常現象」。

首先，從裴洛西的訪問事件來看，中國政府永遠不會去努力區分西方國家三權分立的民主體系，而永遠會把議會等一切非政府的機構和組織看成是政府行為。 為此，習近平將面臨一系列類似的挑戰，使得他自己的神經永遠處於緊張狀態。最近歐盟議會議員計劃訪問台灣，中國已經開始對歐盟委員會提出警告了。

其次，中國這次軍事演習實際上大大改變了台灣的安全現狀，解放軍艦機今後會常態化在海峽中線以東進行訓練，偽裝漁民的船只或者無人機也將更多地突破中心線。這將對台灣當局來說是件頭痛的事。

德國之聲中文網作者: 張俊華簡介:

張俊華為徳籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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