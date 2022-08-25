【8/25台灣本土+26967　死亡+37】9/1起 65歲以上長者可免費領取5劑快篩

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增27,275例COVID-19確定病例，分別為26,967例本土個案及308例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。



指揮中心表示，今日新增之26,967例本土病例，為12,263例男性、14,694例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市(5,892例)，臺北市(3,444例)，臺中市(2,995例)，桃園市(2,935例)，高雄市(2,138例)，臺南市(1,765例)。



指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月26日至8月22日，死亡日期介於5月19日至8月22日。





指揮中心說明，今日新增308例境外移入個案中，為157例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)，美國(6例)，馬來西亞(4例)，加拿大、韓國、菲律賓及日本(各3例)，丹麥、印尼及泰國(各2例)，印度、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大國、新加坡、義大利、奧地利、法國、香港、土耳其及英國(各1例)，另239例感染國家調查中。入境日期介於今年7月25日至8月24日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,142,279例確診，分別為26,072例境外移入、5,116,153例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,728例COVID-19死亡病例，其中9,712例本土，另16例為境外移入。

9/1起 65歲以上長者可免費領取5劑快篩

另外，因應疫情上升，為加強有症狀長者篩檢，並及早用藥，中央流行疫情指揮中心今(25)日宣布，自9月1日起，民眾可持65歲以上長者(1957年(含)以前出生)健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，以提供長者更足量的家用抗原快篩試劑，保障長者健康。

指揮中心說明，65歲以上長者約有399萬餘人，預計配發家用抗原快篩試數量約1,995.5萬劑。此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。