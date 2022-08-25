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13年了！《阿凡達》全新4K HDR版本台灣磅礡登場　續集《水之道》接棒上映　

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/25 12:59
《阿凡達》4K HDR版本將重返大銀幕。（圖／二十世紀影業）

《阿凡達》4K HDR版本將重返大銀幕。（圖／二十世紀影業）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)影史經典《阿凡達》將於9月23日以全新版本4K HDR重返大銀幕，續集《阿凡達：水之道》將於年底將棒上映。

詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的《阿凡達》，由山姆沃辛頓（Sam Worthington）及柔伊莎達娜（ Zoe Saldana）領銜主演，2009年上映後席捲全球28億美元 ，更把《鐵達尼號》擠下影史票房冠軍，名符其實的是「只有詹姆斯卡麥隆能夠打敗詹姆斯卡麥隆」！

《阿凡達》當年也為電影製作開創劃時代的重新定義，掀起一股影壇3D狂潮，當時強勢入圍奧斯卡最佳影片等９項提名，獲三項大獎，續集 《阿凡達：水之道》終於將在年底登場前，但在這之前，首集4K HDR將率先重返大螢幕。

此次《阿凡達》重映並非只是再放一次當年的拷貝，而是導演精心以4K HDR（高動態範圍成像）頂尖技術全新製作的新版本，令影音效果全面升級，並使用李安導演近年作品的高幀率作法，一次以極致畫面像素與幀數，加上大為強化的頂級音效，打造身歷其境的震撼觀影體驗，將於9月23日上映。

《阿凡達》故事設定在未來世界中，另尋資源的人類為了在遙遠外太空的潘朵拉星球採礦，而研發超乎想像的「阿凡達計劃」，以人類與該星球居民納美人的DNA混血，培養出身高近300公分的替身阿凡達。身負重任的退役軍人傑克，因與納美人的意外接觸而開啟溝通的可能性，卻也面臨一場磅礡壯烈的空前決戰。
阿凡達

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