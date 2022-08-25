台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會：全台136位議員有前科　國民黨近半

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）年底九合一大選剩不到100天，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會於昨（24）日上午召開記者會，公布「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站」正式上線，協會理事長、前立委黃國昌表示，該協會目的就是「讓陽光照入地方議會」，提供全國民眾今年投票時參考。

黃國昌在記者會上表示，今年適逢地方大選，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會將針對全國議員候選人是否有貪汙 賄選 黑心 槍砲 酒駕等犯罪前科（包含起訴、遭提報治平對象等）進行全面檢視，目前現任議員之彙整已完成，待下週所有候選人正式登記結束後，會持續更新所有議員候選人的犯罪前科資訊。

黃國昌說明，此一網站最主要的目的是提供民眾作為年底地方選舉議員投票的參考依據，各政黨如果執意提名有犯罪前科的議員候選人，就應該負責任的向民眾說明提名的原因為何。不分黨派追求陽光政治，是台灣人共同的希望，更是讓台灣民主得以持續深化的關鍵。

據網站資料顯示，全國885名現任議員中，有136位議員曾有犯罪前科、遭起訴或提報治平專案，若以政黨來看，國民黨居冠，共有65位，占比47.79%，其次無黨籍35人（25.74%）、第三則是民進黨26人（19.12%）。

以縣市來分析，全台22縣市，僅澎湖沒有議員涉貪污、黑道、槍砲及酒駕等犯罪，其餘縣市有前科的議員中，人數最多的前三名依序是高雄市18人、新北市12人和彰化縣11人。

記者會上，黃國昌說明協會彙整各現任議員的犯罪前科資訊的方式，並以國民黨新竹市議會議長許修睿為例。許修睿曾於2005年因選前掃黑因涉妨害自由、恐嚇與組織犯罪遭列為治平對象，嗣後因違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪遭判刑1年，緩刑3年確定。

從該判決中，除了發現許修睿當時為四海幫新聯會的會長，還查出過去就曾有妨害自由的前科。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌說明協會彙整各現任議員的犯罪前科資訊的方式，包含查閱網路公開資料、國圖調閱紙本報導，以及查找法院判決。（圖／協會提供）

黃國昌表示，除了許修睿以外，包括國民黨桃園市副議長李曉鐘、國民黨苗栗縣議長鍾東錦、國民黨南投縣議長何勝豐、國民黨南投縣副議長潘一全、國民黨雲林縣議長許宗隆、嘉義市議長莊豐安、嘉義市副議長蘇澤峰、國民黨高雄市議長曾麗燕、宜蘭縣副議長陳漢鍾、國民黨花蓮縣議長張峻，前述這些正副議長都曾有過犯罪前科、遭起訴或提報治平專案對象的紀錄。

此外，現任議員中曾因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》遭判刑的，有桃園市議員段樹文、國民黨彰化縣議員張錦昆、民進黨台南市議員郭清華。

公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，此一網站是民主重要的里程，當前的台灣最恐怖的不是黑道也不是白道，而是「灰道」。這些灰道可以扮神也可以扮鬼，這樣的問題亟需解決。

張宏林感嘆，地方議會竟成為民主發展至此，威權與黑金最濃厚、最為聚集之處。政黨應主動進行清黨，倘若沒有這樣做，希望選民可以為了加強台灣民主的韌性，透過選票清除灰道。做為第二道民主保險的地方議會，卻成為危害民主發展的機構，這是台灣政治的悲哀。

張宏林指出，網站就如同為政治人物標示成份，提供民眾在作決定前有所依據。提醒中選會，現行的選舉公報就像是廣告，候選人講希望講的部分，重要的應該是候選人不希望提起的部分，唯有如此才能讓民眾真正來檢視。

理事鄭深元律師表示，對於民意代表，清廉守法應該是最基本的要求。但全面清查現任議員犯罪前科，竟發現885位現任議員當中，有136位曾有過犯罪前科、遭起訴或提報治平專案對象，比例高達15%。網站資訊的彙整，是透過法學資料檢索系統，用客觀公正的標準進行驗證。呼籲民眾在投票之前可以先到網站查詢，了解自己選區的議員候選人是否符合自己所期待的民意代表標準，加以剔除不適當的人選。