為李清福強修《外役監條例》 藍：將法治破壞殆盡

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）安南殺警案凶嫌林信吾竟為明德外役監逃犯，《外役監條例》修法引爭議。國民黨團今（25）指出，2020年5月民進黨不顧在野反對，僅用81天強行以人數優勢通過修法，替累犯貪污、賭博等罪的民進黨前中常委、高雄綠營大樁腳李清福解套，令其得以申請外役監。

所謂外役監，即相較開放、低度戒護的監獄類型，無高牆圍繞，亦不會整日將受刑人拘於室內活動，並允許受刑人在無監獄人員監視亦無上手銬腳鐐的情形下，於室外工作。

國民黨總召曾銘宗表示，民進黨立法院黨團邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩4位高雄區域立委，在2020年3月3日提出《外役監條例》修正案，協同另14位民進黨立委連署，為特定人量身訂做修法，是為不公、不義，要求民進黨團給社會一個交代。

書記長李德維表示，民進黨立委在《外役監條例》共有26條的條文中，僅修訂第4條：「累犯。但已執行完畢之前案均為受六月以下有期徒刑之宣告者，不再此限。」簡言之，民進黨團立委們為了累犯大開方便之門，就是為了民進黨前中常委李清福個人修法。

李德維進一步指出，在2020年3月3日，第10屆立委甫上任不足月餘，民進黨立委就提案放寬「外役監標準」。4月1日周春米召委直接在司法法制委員會將《外役監條例》修正案，立即排案完成審查，並交付朝野黨團協商。5月6日過了協商期，周春米召委，立即召開朝野協商，國民黨團不支持修法內容，周春米召委立即交付院長朝野協商。5月19日，立法院長游錫堃立即召集朝野協商，國民黨團仍表達反對意見，沒有共識。

5月22日游錫堃院長再度召集協商，立刻決定交付院會表決處理。同一天下午5點，民進黨團強勢表決《外役監條例》民進黨團邱志偉版本，並完成三讀通過。李德維強調，誰有辦法讓立法院成百上千待審法案中，讓一條修正案在短短81天火速三讀通過？如果沒有民進黨高層協調，游錫堃院長、周春米召委會如此積極處理嗎？

李德維表示，國民黨團提出《外役監條例》第4條第3項修法內容為，「有具體事實足認已承認犯行並誠心悔過。身心健康適於外役作業。」同時提出2項不可申請外役監條件，一是《犯貪汙治罪條例》之罪、犯《刑法》第235條、第315條之一、之二，以及《性侵害防治法》第2條第1項所列之家庭暴力犯人；國民黨團是紮實地提出該放鬆的部分，以及更嚴謹的部分，但在最後表決結果，國民黨團38人贊成，民進黨團53人反對，國民黨團提案《外役監條例》修正案遭民進黨團否決。

副書記長林思銘指出，李清福過去曾因賭博罪被判處有期徒刑3個月，後來在擔任橋頭鄉長任內夥同下屬官商勾結，向廠商收取回扣，被依違反《貪汙治罪條例》判處10年有期徒刑。民進黨高雄立委團結一起進行「量身打造」的修法，完全是為了民進黨過去的中常委，也是民進黨在高雄地區的大樁腳李清福解套。

林思銘透露，李清福因為是累犯，民進黨高雄選出的立委，三番兩次想要修《外役監條例第四條修正案》，邱志偉委員最早在第8屆就開始醞釀修法，直到第10屆民進黨成為立法院多數，挾多數暴力強行通過修正案。這樣一個不公不義的修法通過，將原本規定累犯不得申請外役監的規定，放寬讓累犯也享有申請外役監的處遇，將外役監的精神破壞殆盡。

林思銘表示，累犯在實務上有反覆實施犯罪之虞，若在外役監服刑，逾假不歸的比例相當的高。結果，民進黨立委把累犯不得申請外役監的規定拿掉，根本是將法治破壞殆盡。