12友邦聯合國挺台斥中 外交部：敦促中國遵守《聯合國憲章》

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近日中共蓄意升高對台灣的軍事威脅行動破壞兩岸現狀、危害台海及區域和平穩定，我國12個友邦的聯合國常任代表於8月23日發布聯合聲明表達嚴重關切，外交部發言人歐江安今（25）日對友邦為台灣仗義發聲及堅定支持情誼表達誠摯感謝。

歐江安今日於例會表示，我國友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯駐聯合國常任代表於本（2022）年8月23日發布聯合聲明，重申對和平穩定的重視，並共同承諾繼續維護以規則為基礎的國際秩序，強調《聯合國憲章》揭櫫維護國際和平與穩定的宗旨與原則，任何國際爭端應以和平方式解決。

歐江安指出，友邦嚴正呼籲聯合國及國際社會敦促中國立即停止對台軍演行動及改變現狀的企圖，而現狀就是兩岸互不隸屬，中國尤其應遵守台灣海峽中線。 此外，也並讚許台灣冷靜應對中國威脅。

歐江安重申，我國政府再次譴責中國以武力恫嚇，企圖片面改變台海現狀及破壞區域和平穩定的侵略行為，中國的軍事威嚇不僅破壞既有國際秩序，也嚴重影響國際貿易及交通往來。此外，近年中國持續透過錯誤解釋1971年聯合國大會第2758號決議，長期施壓聯合國接受中方謬論，持續打壓台灣的國際參與。

甌江安呼籲國際社會認清中國破壞現狀的不負責任行徑，共同譴責並敦促中國應遵守《聯合國憲章》禁止使用武力原則，中國應立即停止對台灣及國際社會任何形式的脅迫作為。



歐江安強調，我國友邦一向堅定支持台灣，在各種國際場域以各種多元的方式為我國發聲，充分體現友邦與台灣共同堅持民主自由普世價值，並反對中國以軍事挑釁行動破壞區域和平及安全的堅定意志，以共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

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