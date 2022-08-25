【影】文化之都台南遇上印象派大師梵谷 30多座巨幕展開夢幻沉浸式光影體驗

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）「再見梵谷—光影體驗展」繼2022年台北站與高雄站之後，終於再度來到文化之都台南，巡迴十多年來首度加入黑色鏡面視覺效果，共有三十多座巨幕環繞，打造宛如進入梵谷異境的視覺饗宴，展期從6/24到10/02。

根據「再見梵谷—光影體驗展」主辦單位，今年此展覽在台南展出前已辦十餘年，巡迴超過70個城市，這次睽違兩年來到文化之都台南，製作團隊大膽突破展覽過去規格，以首度加入的黑色鏡面視覺效果打造向下延伸的瑰麗迷幻異境，將沈浸式體驗再升級，帶給民眾和在台北站、高雄站不同的顛覆體驗及更多的感官震撼。

後印象派大師梵谷在「再見梵谷—光影體驗展」中的作品包含〈向日葵〉、〈星夜〉、〈麥田群鴉〉等，一共有3000幅作品與珍貴影像，呈現方式不只是視覺上透過巨幕投影，以及現場舒伯特、巴哈等經典樂章環繞，更有不同的前中後調香氛充滿會場，以視覺、聽覺和嗅覺多感官刺激大腦，讓觀展體驗更加深刻。

此外，不只是巨幕投影，現場還有實景藝術裝置，還原梵谷根據法國南部亞爾公共廣場Place du Forum所繪製的〈夜晚的露天咖啡館〉座位區，並將〈向日葵〉畫作透過鏡像360度無限延伸，打造成滿滿的艷黃色花海，參觀民眾可以行走在其中，彷彿走進一座金黃隧道。

展覽資訊

展覽時間：2022年6月24日（五） - 10月2日（日）

開放時間：11:00～20:00（最後入場時間19:30）

展覽地點：新光三越台南中山店13樓文化館（ 台南市中西區中山路162號13樓）

購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店

實體化的〈向日葵〉及〈夜晚的露天咖啡館〉座位區。（圖／KKLIVE「再見梵谷—光影體驗展」）