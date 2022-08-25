歷經30多年育成！「台伽1號」土肉桂正式成為　台灣林木新品種生力軍

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會林業試驗所歷經30多年的時間，從野外保存種原、化學分析、機能性確認，育成伽羅木醇型土肉桂「台伽1號」，並取得植物品種權，正式成為林木種苗生力軍。林試所吳家禎博士表示，這次品種權取得將使台灣土肉桂更具競爭力，希望有興趣種植推廣土肉桂的廠商可以辦理品種授權。

林業試驗所表示，台伽1號土肉桂葉片富含芳香的伽羅木醇(S-(+)Linalool)，與台灣市售的肉桂醛型土肉桂具有可區別性，其收穫物以葉片或精油等萃取物為主，可以永續生產葉片，極具商業利用價值，而透過品種權的取得，讓台伽1號的競爭力與價值，獲得實質保障。

林試所說明，土肉桂(Cinnamomum osmophloeum)為台灣特有種，分布於低海拔闊葉林間。土肉桂為衛生福利部公告可食用食品原料，用途多元，具有開發成各種商品的潛力。這次育成的台伽1號土肉桂，林試所從野外保存種原、化學分析、機能性確認，歷經30多年時間。

林試所進一步說明，台伽1號土肉桂和一般大眾熟知的肉桂氣味的土肉桂不同，台伽1號葉片富含芳香的伽羅木醇(S-(+)Linalool)，研究團隊多年來針對台伽1號土肉桂進行研究，並以台伽1號土肉桂為材料，進行動物試驗，提出該品系具有抗憂鬱機能、抗焦慮(antidepressant)與降血脂功能，並有多篇發表研發成果。

林試所表示，土肉桂一般可經由無性繁殖，如扦插、嫁接等方式繁殖，若沒有植物品種權保護，只要取得新品種植株就能大量繁殖，使得品種權人權益嚴重受損，或是植物種苗價值受損，換句話說，植物品種權就是在保障種苗的價值，在未取得品種權所有人同意，他人是不可以生產、繁殖與銷售的，違者可能面臨產品銷毀、罰鍰或民事求償等罰則，我國林木類品種權保護期為25年，較一般農作物長，由於林木為多年生植物，在生產與種植上更需要慎重，因此，具有特殊性的林木品種，更需要透過品種權申請，以保障品種權申請人與品種授權人的權益，確保種苗流通的價值，長遠更可以鼓勵國人林木育種研發、強化種苗管理。

以往產業界認為種苗流失防不慎防，林木類的植物品種權較不受重視。林試所表示，我國多年來積極宣導植物品種權的重要性，品種權人或品種授權人依約享有生產、繁殖、銷售或輸出入其品種的權利。就是因為品種容易流失，才更需要植物品種權，在法律上保障育種家及品種授權人的權益及使用效益。

林試所吳家禎博士指出，由於林木類植物生命週期長，透過植物品種權，在法律上與性狀檢定的實務上保護品種，而品種權侵權鑑定技術也開始導入分子生物技術，透過DNA檢測技術開發等方式，輔助原有比對作業，加速傳統性狀比對的效率。這次品種權取得將使臺灣土肉桂更具競爭力，希望有興趣種植推廣土肉桂的廠商可以辦理品種授權。

台伽1號土肉桂。(照片由林業試驗所提供)