兩廳院開酸《中介法》？台灣《秋天藝術節》票券熱賣超出預期　自由是創作最珍貴之處

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)兩廳院宣傳《秋天藝術節》被外界解讀為，是在暗指近日鬧得沸沸揚揚的《數位中介服務法》限制言論自由部分，兩廳院出面回應。

國家通訊傳播委員會（NCC）推出《數位中介服務法》草案，觸角伸至多家網路平台擬納管言論自由惹議；巧合的是，兩廳院近日在臉書宣傳《秋天藝術節》，由於發文時機點敏感，貼文內容被解讀為影射《數位中介服務法》，對此，兩廳院出面澄清。

兩廳院於22日發表五張貼文宣傳藝術節節目之一《先行：無框的靈魂》，至今(25)日已有2.7萬個讚，是其他貼文的100倍，貼文指出貝多芬是「本作品因違反為宮廷貴族創作的傳統而遭到刪除」、舒曼是「本作品因違反拿破崙的言論審查而遭到刪除」、德布西是「本作品因違反浪漫主義的和聲觀念而遭到刪除」、梅湘是「本作品因違反戰俘營中的思想禁錮而遭到刪除」，讓人不禁聯想到近日該草案的火紅造句「本文違反數位中介法已被刪除」。



舒曼。(圖擷取自兩廳院臉書)

兩廳院告訴本報記者，臉書小編為組編制，不是單一個人，因此近日皆由副總監許美玲統一對外說明。

許美玲接受電子媒體聯訪時表示，該宣傳文案不是大家近日關注的《數位中介法》，他們談的是自由無框，這在藝術創作裡是最核心的，（秋天藝術節）一年前就已經規劃完成，行銷在半年前就陸續討論中。

許美玲強調，今年是第二屆秋天藝術節，主要是強調「創作自由」，將由7檔節目作為實踐方式－社會認同、女性自我實現、身心失衡、轉型正義、公眾參與、思想解放及環境正義，其中主題《先行：無框的靈魂》談論的是「先行」，需要極大的勇氣，談論的是無框自由，也是藝術創作最珍貴的地方。

許美玲透露，《先行：無框的靈魂》票券已開放預購，售票有點超出預期，現在約還剩下1,200張的票。

雖然兩廳院否認貼文暗指《數位中介服務法》，但不少網友贊同文案中提到的偉大音樂家，「我們反對的是政府不該因為怕有任何與之對立的言論就刪除…正是因為有這些與環境、社會對立的人，才能創造更多的偉大作品，社會、文明才能更進步。」、「不虧是座落在自由廣場上的兩廳院」、「數位中介法如果通過，恐怕古人都要從墳墓中跳起來為台灣哭泣了!」、「兩廳院笑死，下次我一定買票」。