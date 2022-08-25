自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）BNT幼兒疫苗將於本週末開打，由於許多幼兒曾感染過新冠肺炎，部分家長認為「自然感染=無敵星星」因此接種意願低。台大小兒感染科主治醫師黃立民提醒，接種疫苗產生的保護力仍較好，自然感染頂多像是「打了半次疫苗」，因此呼籲家長在下一波BA.5疫情來臨前，盡快帶孩子接種幼兒疫苗。

因政府較晚開放幼兒、兒童疫苗，因此前一波疫情中孩童為主要感染對象，截至8月中台灣10歲以下兒童確診病例已超過50萬例，中重症個案超過300例、死亡人數達24例，而且台灣兒童確診中MIS-C的發生率相較鄰近國家高出許多。

對此，李慶雲文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民表示，Omicron 亞型變異株BA.4與BA.5可能帶動另一波疫情，對於無疫苗保護的幼兒更暴露在感染、重症甚或死亡風險中。

我國目前有莫德納和BNT兩款幼兒疫苗，請家長在評估施打的選擇與自身的考量後，務必讓幼兒完整接種才有完整的保護力。

黃立民解釋，我國目前有莫德納和BNT兩款幼兒疫苗可供選擇，無論在施打劑量與數量均有不同，也無法像成人疫苗可混打，對於幼兒疫苗的首針，家長可就成效、安全性等資訊並評估自身的考量後，務必讓幼兒完整接種才有完整的保護力。

許多家長因為擔心副作用和不良反應，所以施打完一劑疫苗後就不再打了，黃立民說明，依國外數據及台大醫院臨床發現，兒童確診、住院個案大多未完整施打疫苗，完整接種疫苗可以降低兒童重症率、死亡率，對於新冠後遺症、MIS-C也有預防作用。

黃立民說明，根據美國FDA評估EUA報告中指出，兩款的疫苗對於幼兒的保護力分別研究在美國Omicron病毒的流行期間進行，根據莫德納研究數據顯示，6個月到23個月完整接種二劑疫苗後保護力可達50.6-53.5%；2歲到5歲以下完整接種二劑疫苗後保護力達28.5-36.8%；BNT完整接種後對6個月到23個月的幼兒有75.5%，2歲到5歲以下更有82.3%保護力。

在安全性與劑量上的差別：因避免幼兒有過大的免疫反應影響幼兒完整接種， BNT幼兒新冠疫苗使用低劑量兒科專用配方，來促發足夠的免疫反應，讓幼兒在完整的三劑接種，達到平均80.3%的保護力，在對應Omicron保護力上的數據較為顯著；BNT單劑3µg（微克）（為成人劑量的十分之一），施打三劑/前二劑需間隔4週，第三劑應間隔8週，以充分刺激體內的免疫反應，形成較強的保護力。

莫德納在臨床過程中，考量有效性和耐受性之間的平衡，目前幼兒的施打劑量是 25µg（微克）（成人劑量的四分之一），二劑間隔4-8週以上。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒家長幼兒在施打新冠疫苗依指揮中心的建議：6個月至2歲：大腿前外側肌 (如果肌肉量足夠，也可以注射上臂的三角肌)；3歲及以上：上臂三角肌(也可以注射大腿前外側的外側肌)。

幼兒在施打疫苗後有以下症狀者，請家長帶小孩立即就醫，並告知疫苗接種史：

嚴重過敏反應：全身紅疹、眼周/嘴唇紅腫、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、休克。 如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。 注射疫苗 28 天內出現胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、心律不整、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良（走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯…）等，則疑似為心肌炎/心包膜炎症狀，應儘速就醫。

為協助家長更了解相關資訊，李慶雲兒童感染劑疫苗發展醫學文教基金會製作衛教資訊並放置於官網供民眾下載參考。