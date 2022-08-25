新北市發布「2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」　揪台灣產官學用行動扭轉局勢

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）面對日益嚴峻的全球氣候危機，新北市政府昨(24)日發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，展現新北市從住商、環境、工業及能源、運輸等不同部門多管齊下的行動策略，並藉由《新北市氣候變遷因應行動自治條例》訂定及新北氣候基金的設立，逐步達成2050淨零排放目標的務實態度及企圖心。

新北市長侯友宜表示，淨零排放是全球趨勢，目前已有超過130個國家、240個城市宣布淨零排放目標。有鑑於此，「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」正是邀集各領域專家、產業代表及公民團體，經過多次諮詢、討論、溝通後才得以完成，是新北市逐步實踐淨零承諾的另一里程碑，代表新北市加入全球一流城市的行列，共同承擔2050淨零排放的責任。

侯友宜說，市府團隊會以此為起點，持續與市民充分溝通對話，並依據科學證據，持續完善各部門溫室氣體減量與氣候變遷調適措施，同時也提出《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，為氣候行動打下良好法制基礎。氣候行動需要全民的參與、企業及公民團體，與市府團隊共同努力，一起為賴以為生的家園做出改變，用行動扭轉局勢。

新北市環保局長程大維在報告中指出，新北市向來以務實、積極的態度面對氣候變遷問題，新北市府結合了產官學與NGO成立「氣候變遷及能源對策執行委員會」，在「能源轉型效率提升」、「智慧運輸」、「循環經濟」、「韌性調適」等面向，共計推動80項計畫，每年投入200億資金，只為徹底翻轉城市、達成淨零目標。

程大維還說，近期能源局公布2021年的電力排碳係數，數據顯示每度電的碳排放與2020年相較未降反升，代表新北市需要加速產業能源轉型及各部門節電成效，才能如期達成減量目標，任務不可謂不艱鉅，但市府同仁都已準備好，以務實且積極的態度，面對氣候變遷挑戰。

新北市環保局補充說明，新北淨零工作持續落實在各面向，並可見階段性成果：在工業及能源部門，輔導企業能源轉型，將在今年完成退煤最後一哩路「燃煤汽電共生機組退場」，2023年起，新北市即成為無煤工業城市。

環保局還說，在住商及環境部門，新北首創的節電診所，總計提供了1,215處專業的節電診斷服務，培訓290位低碳規劃師，協助549處社區進行低碳改造，此外，更與房仲業者合作，提出「新北節能E好宅」策略，首度在房仲平台上公開揭露社區建物能源效率，促使建物逐步邁向淨零建築。

最後，在運輸部門，擴建三環六線、發展智慧交控系統、提升大眾運占率等，皆為淨零路徑中的重要措施，同時藉由公車電動化、公務車電動化等示範性作為，創造友善環境，帶動市場電動車產業發展。