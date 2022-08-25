【藍親美友日和陸】 朱立倫會美國胡佛團 夏立言餐敘海協會長

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨提「親美、友日、和陸」方針，黨主席朱立倫24日會見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」學者團，強調加強國防（defense）與對話（dialogue）的「2D戰略」，以對話交流降低兩岸衝突風險；副主席夏立言同日晚間與海協會會長張志軍餐敘，反映台灣對中共軍演的不滿與憂慮。

中央社報導，國民黨主席朱立倫24日於國民黨中央黨部會見胡佛研究所國家安全專案小組主席埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）、資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、傑出訪問學人博明（Matt Pottinger）、資深研究員麥克弗爾（Michael McFaul）等「台灣在印太地區」（Taiwan in the Indo-Pacific, TIPR）學者團，會中雙方充分交流有關區域安全、經貿議題、台美關係等議題。

朱立倫表示，國民黨強調加強國防（defense）與對話（dialogue）的「2D戰略」，以對話交流降低兩岸衝突風險，同時以堅實國防保衛家園；國民黨支持整體防衛構想（ODC）與不對稱作戰的能力，維持強大的國防實力與能量，並同時保持與對岸溝通管道，就是國民黨的立場；另外，像是台灣兵役制度與後備制度的改革更是刻不容緩。

朱立倫說，與對岸溝通協商或許難度相對高，但願意努力去做，就能為台灣爭取更多解決像是國防改革、或已成為重大國安議題的能源問題等國內議題的時間。

朱立倫強調，中華民國是個民主國家，政黨輪替是常態，國民黨雖然目前在野，但是個負責任的在野黨，考量更多的是國家安全、區域和平，而非只是政黨利益。

朱立倫指出，在經濟上，台灣進出口依賴兩岸貿易比例高達42%，台海若發生危機將造成經濟嚴重損失。國民黨馬政府執政時期，與大陸簽署兩岸經濟合作框架協議（ECFA），台灣經濟實際上受惠於此；但民進黨執政以來，卻與大陸中斷溝通管道，ECFA於2021年底已到期，目前尚未續簽，大陸方面可以隨時取消。若ECFA終止，將導致ECFA台灣方面早收清單539項的免稅優惠取消，此占台灣出口大陸16%之多，將衝擊台灣中小企業民生經濟。

朱立倫提及，疫情發生以來2、3年，政府對在中國大陸定居生活的台灣民眾未善盡關心職責，此次國民黨副主席夏立言前往台灣民眾在大陸聚集較多的長三角、珠三角、福建一帶，就是要關心台商、台生、台胞並聆聽其心聲。

夏立言10日率團訪問中國，20日解除隔離後，於24日上午搭乘高鐵前往江蘇昆山，下午也參訪了長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，晚間則與張志軍餐敘，就軍演問題、農產品檢驗檢疫問題、兩岸經濟合作框架協議（ECFA）早收清單、兩岸增加航點（恢復小三通）以及台商權益與投資保障等議題進行溝通。

夏立言表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，而第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮，再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。

針對兩岸航點不足、恢復小三通以及各種台商陳情與問題，夏立言也向張志軍建議，兩岸應儘速溝通以恢復兩岸民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常，確保台商及台灣居民的權益，協助獲得合理解決。

夏立言坦言，兩岸僵局短期內難以解決，但目前應著重盡量避免兩岸的政治對立波及經貿和社會領域，同時也應要讓兩岸過去簽署多項協議的機制和精神能夠繼續運作與落實，來保障兩岸的經貿合作交流能夠持續正向發展。

夏立言指出，近期台人被騙到東南亞的案件引起軒然大波，若「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」能夠正常發揮功用，相信將會是一個和緩兩岸關係、加強交流合作的契機。

夏立言呼籲，兩岸應交流對話化解歧見，並加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信，和平發展。