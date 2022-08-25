讓米食文化深入台灣家庭　農糧署「飯糰嘉年華」9/3台北登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓台灣人深度體驗國產米好滋味，農糧署以「飯糰」為主題規劃一系列活動，首先登場是9月3日至4日於台北辦理「飯糰嘉年華」親子活動，現場將有親子飯糰擂台競賽決賽、草地音樂派對、魏嘉瑩等知名歌手及小朋友最愛的YOYO大明星在現場和大朋友及小朋友一起同樂。

農糧署24日表示，飯糰！可以說是國人從小吃到大最懷念的滋味，從傳統台式飯糰早餐、便利商店御飯糰或媽媽巧手做的造型飯糰，口味多樣又能提供充分的飽足感，非常適合各年齡層食用。

農糧署說明，國內各地區栽培許多口感佳、品質好的優質好米，只要能用對煮飯方式，搭配手邊現成食材，就可以做成好吃又健康的飯糰，比起其他主食，飯糰不管是熱的吃或是冷的吃都很美味，米飯放冷之後，慢速消化澱粉及抗解澱粉的含量會增加，除可提供飽足感，也能避免血糖忽高忽低，加上製作飯糰的食材簡單，也不必使用過多油脂，是非常適合國人的健康飲食新選擇。

農糧署說，為了讓國人深度體驗國產米好滋味，農糧署以「飯糰」為主題，規劃一系列活動，9月3日至4日於華山文化創意產業園區辦理飯糰嘉年華親子活動，9中下旬至10月底於北中南部辦理「國產米手作飯糰講座課程」，11月份邀請全國料理高手以手作飯糰料理來一決高下，希望透過講座、競賽、市集、親子體驗等活動，由不同角度鼓勵國人多選購國產米，用輕鬆的方式為家人及朋友做飯糰，讓吃飯糰變成一項全民運動。

為了使米食文化深入家庭，以促進親子互動為出發點， 以國產米結合在地食材及外型變化，做出美味好吃的飯糰，農糧署「飯糰嘉年華」將於9月3日、 9月4日在台北華山文創園區盛大展開， 現場有親子飯糰擂台競賽決賽、草地音樂派對、米食市集、 魏嘉瑩等知名歌手現場演出，及小朋友最愛的YOYO大明星將在現場與大朋友及小朋友同樂，此外， 珊珊姐姐會在現場唸飯糰的小故事給小朋友聽。

照片由農糧署提供