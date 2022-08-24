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國旅補助倒數 阿樹旅店攜手南法香頌推優惠全力搶市

By 台灣英文新聞
2022/08/24 21:00
國旅補助倒數 阿樹旅店攜手南法香頌推優惠全力搶市
國旅補助倒數 阿樹旅店攜手南法香頌推優惠全力搶市

為把握補助倒數搶攻最後一波倒數商機，擁有獨特森林設計風格、獲網友喻為「台版阿凡達」的阿樹國際旅店，首次與有機香氛品牌「南法香頌」聯手推出「秋‧初遇香頌」住房專案，原價11,440元的潄石風標準雙人房祭出23折優惠，平日每晚只要2,699元起，搭配國旅補助每人不到700元即可享輕奢假期，十分划算！再加贈價值840元的「南法香頌」獨家洗沐禮盒一組，週日至週四醫護人員入住再享免費延遲退房的賴床時光。鼓勵民眾趁最後一波優惠就近來台北輕鬆「宅度假」！

阿樹國際旅店為凱撒飯店連鎖旗下精品設計品牌，鄰近小巨蛋、敦南商圈等商業熱點，相較一般的商務旅館，飯店以「樹的藝術」為主題，從大廳空間、用餐環境至戶外陽台，打造獨樹一格的叢林秘境，而飯店規劃139間、共5種風格的客房皆配置獨立浴缸，寬敞、舒適的旅宿環境，即使身處城市仍擁有放鬆度假感，頗受情侶、夫妻及閨密喜愛。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，阿樹國際旅店為抓緊悠遊國旅補助最後商機，此次趁暑假結束前，特別攜手「南法香頌」合作住房專案，由飯店嚴選「啤酒花薰衣草」、「杜松迷迭香」、「香蜂草薰衣草」等3款具舒緩功能的浴鹽，加上適用各種髮膚質的佛手柑鼠尾草洗髮沐浴精作為入住贈禮，民眾漫遊台北後，可返回飯店泡個澡放鬆一下，獨享專屬的靜謐時光。

此外，隨著近來疫情緩穩，為表達對第一線醫護人員辛苦防疫的感謝，凡預訂「秋‧初遇香頌」住房專案，週日至週四入住時出示從業相關證件，再享延遲退房至下午2時，鼓勵平時在前線堅守崗位的醫護人員們，能把時間留給自己好好度假、趁機洗去日常疲累。

「秋‧初遇香頌」於8月25日起至11月30日開放電話及官網訂房，專案價2,699元起，相關優惠方案可上官網 (https://artreehotel.com.tw/)查詢。

更新時間 : 2022-08-24 21:32 GMT+08:00

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