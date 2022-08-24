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帶著寶貝FUN暑假 暢遊新板高質感夢想樂園

By 台灣英文新聞
2022/08/24 20:57
帶著寶貝FUN暑假 暢遊新板高質感夢想樂園
帶著寶貝FUN暑假 暢遊新板高質感夢想樂園

板橋凱撒大飯店首波夏日親子專案「寶Bear老闆放暑假」自7月限量推出200組，不到一個月即提前售罄，許多板友紛紛敲碗許願再推2.0版本！為把握最後的暑期時光，幫忙煩惱的爸媽們安排讓小朋友有個舒適、安全又可大肆放電的好趣處，即日起至9/30，板橋凱撒與奧斯丁夢想樂園板橋館攜手推出「夏季放電神隊友」住房專案，入住豪華客房每晚3,900元起，即贈奧斯丁夢想樂園兒童免費平日不限時入場券、能量滿滿澎派補給包及精緻早餐。加緊腳步配合國旅補助最高折抵1,300元，全家只要2,600元就可入住，原價18,530元、最低可享1.4折起！詳情或預約請洽：02-8964-3968 / https://reurl.cc/pMLkNb

板橋凱撒大飯店推出「夏季放電神隊友」，專為家中有1-12歲寶貝的爸媽們安排，下午入住飯店後可先帶著小寶貝們來到新北最高質感室內奧斯丁夢想樂園玩耍，平日還可不限時間暢玩大肆放電，夜晚則是不可錯一訪32樓高空戶外泳池，戲水瞭望新北美麗都市夜景，隔日早晨再享用精緻美味早餐，在這充滿異國氛圍情境下紀錄與全家歡樂出遊的美好時光，絕對讓寶貝們盡情放電、流連忘返！

【夏季放電神隊友】住房專案內容
即日起至9/30 每房每晚3,900元起

  • 依房型贈送飯店精緻早餐
  • 依房型贈送能量滿滿補給包 (魔爪能量飲及能量穀物棒、口味隨機挑選)
  • 凡入住即贈奧斯丁夢想樂園板橋館兒童入場券免費提供平日不限時，假日限三小時使用(一張券提供一位孩童1-12歲)及一位成人免費入場，陪同家長需另購買入場票券150元/位
  • 幼童票(1歲以下)不分平假日酌收250元/位
  • 詳情訂房可洽(02)8964-3968

更新時間 : 2022-08-24 21:32 GMT+08:00

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