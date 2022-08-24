缺電比核電更可怕？反核政策大逆轉 日本宣布建造新一代核電廠

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本今（24）日宣布，將擘建更安全、更小型的新一代核子反應爐，這標誌著311核災發生11年以來，日本能源政策的首次大轉彎。

美聯社報導，首相岸田文雄今（24）日在「綠色轉型」會議中指示相關部會，開發建設安全性較高的改良型輕水反應爐，以達成2050年碳中和的目標。

自2011年3月11日福島第一核電廠爐心熔毀與氫氣爆炸事故，日本國內就瀰漫反核情緒，對核電的安全疑慮始終無法消除。然而，俄國侵略烏克蘭導致全球能源供應失穩，加上減碳已是迫在眉睫、不得不為的全球呼籲，日方終於還是向現實低頭，走回核電的老路。

此前日本官方立場是，無意建造新的核電廠或改建老舊核電廠，但岸田的這番宣示，意味日方已摒棄該立場，方能確保電力能穩定供應、因應突發事件。

在核災後，要符合新的安全措施，代價高昂，因此約有20座反應爐陸續除役。目前33座仍可運轉的反應爐中，原子能管制委員會已完成25座安全審查，其中17座合格，但僅10座在取得地方同意後重啟運作。此外，原本日本核電機組運轉年限為40年，現則擬放寬至60年。

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