台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣中、南部各添一間高級酒店囉！8月、9月分別開幕的台中李方艾美酒店、高雄承億酒店終於準備向外界曝光，前者是全台第2間艾美酒店，延宕超過2年終於開幕，後者則是主打「城市度假主題酒店」，有高空無邊際泳池。

綜合媒體報導，由李方酒店管理集團打造的「台中李方艾美酒店」（Le Meridien Taichung）是全台第2間艾美酒店，也是萬豪集團在台灣第21間據點，更是台中中部最高級酒店，距離台中火車站僅3分鐘路程，是一座25樓高的玻璃帷幕大樓，成為中區亮眼新建築。

該酒店將於8月29日正式開幕，位置臨近人氣冰品店宮原眼科、市役所、台中刑務所、綠川水岸廊道和台中州廳等。內部客房則有六種房型、228間房。大廳和房間等公共區域裝潢充滿巧思，也有健身房、高空泳池，搭配整面落地窗，一覽絕美台中市景。

餐飲部份，在「台中李方艾美酒店」可享受一樓大廳酒吧「北緯二十四」（Latitude 24）、二樓「新食譜全日餐廳」和二十樓「行政酒廊」，其中餐廳提供特色早餐及自助式午、晚餐。

至於位在高雄的新飯店「高雄承億酒店」（TAI Urban Resort），將於9月1日起試營運，9月底開幕，該酒店是承億文旅集團與高雄市文化局共同打造全台首創的「城市度假主題酒店」，與高雄亞洲新灣區高雄總圖會館相連。

酒店主打24樓的無邊際泳池，這一座長50公尺的泳池不只外圍是由透明牆面圍著，底下也是透明壓克力材質，使人們在恍若懸浮的水池中體會游泳樂趣，也引發網友熱量討論。

餐飲部份，「高雄承億酒店」有6間各具特色的餐廳，包括米其林二星主廚Xavier Boyer (博雅維) 操刀的法式餐廳「Papillon」，以及全高雄唯一360高空酒吧「BAR KAO」，還設有茶軒、雪茄吧。

客房與設備部分，承億酒店有208間客房，每個房間都可以賞覽高雄市景及港灣夕陽景色，房內更使用Dyson吹風機、小美犀智慧音箱，以及在地品牌「大春煉皂」和「茶籽堂」的洗浴用品。

住房價錢方面，「台中李方艾美酒店」8/24至8/26搶先推出限時快閃優惠，經典房型每晚 4999 元（不含早），第3人以上每位加 578 元；經典客房含早價雙人 5888 元，第3人以上每位加 1386 元，限定電話訂房，入住時間為8/29至9/29平日。「高雄承億酒店」的優惠方案則在是8/7結束。

台中李方艾美酒店位在中區，是一座25樓高的玻璃帷幕大樓。（圖/李方艾美酒店官網）

經典客房。（圖/李方艾美酒店官網）

「北緯二十四」白天提供艾美經典咖啡，晚上則是酒吧。（圖/李方艾美酒店官網）

高雄承億酒店24樓高空泳池搭配有酉名酉丁日式串燒居酒屋、和科幻感的RAR BAR。（圖/承億酒店官網）

酒店全日餐廳。（圖/承億酒店官網）

酒店一樓是大片書櫃。（圖/承億酒店官網）