Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池

「台中李方艾美酒店」8/24至8/26搶先推出限時快閃優惠，經典房型每晚 4999 元（不含早），「高雄承億酒店」則是8/2起至8/7開放預訂，平日雙人房8,000元起。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/08/24 19:07
高雄最新酒店承億酒店主打24樓的無邊際泳池。（圖／承億酒店官網）

高雄最新酒店承億酒店主打24樓的無邊際泳池。（圖／承億酒店官網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣中、南部各添一間高級酒店囉！8月、9月分別開幕的台中李方艾美酒店、高雄承億酒店終於準備向外界曝光，前者是全台第2間艾美酒店，延宕超過2年終於開幕，後者則是主打「城市度假主題酒店」，有高空無邊際泳池。

綜合媒體報導，由李方酒店管理集團打造的「台中李方艾美酒店」（Le Meridien Taichung）是全台第2間艾美酒店，也是萬豪集團在台灣第21間據點，更是台中中部最高級酒店，距離台中火車站僅3分鐘路程，是一座25樓高的玻璃帷幕大樓，成為中區亮眼新建築。

該酒店將於8月29日正式開幕，位置臨近人氣冰品店宮原眼科、市役所、台中刑務所、綠川水岸廊道和台中州廳等。內部客房則有六種房型、228間房。大廳和房間等公共區域裝潢充滿巧思，也有健身房、高空泳池，搭配整面落地窗，一覽絕美台中市景。

餐飲部份，在「台中李方艾美酒店」可享受一樓大廳酒吧「北緯二十四」（Latitude 24）、二樓「新食譜全日餐廳」和二十樓「行政酒廊」，其中餐廳提供特色早餐及自助式午、晚餐。

至於位在高雄的新飯店「高雄承億酒店」（TAI Urban Resort），將於9月1日起試營運，9月底開幕，該酒店是承億文旅集團與高雄市文化局共同打造全台首創的「城市度假主題酒店」，與高雄亞洲新灣區高雄總圖會館相連。

酒店主打24樓的無邊際泳池，這一座長50公尺的泳池不只外圍是由透明牆面圍著，底下也是透明壓克力材質，使人們在恍若懸浮的水池中體會游泳樂趣，也引發網友熱量討論。

餐飲部份，「高雄承億酒店」有6間各具特色的餐廳，包括米其林二星主廚Xavier Boyer (博雅維) 操刀的法式餐廳「Papillon」，以及全高雄唯一360高空酒吧「BAR KAO」，還設有茶軒、雪茄吧。

客房與設備部分，承億酒店有208間客房，每個房間都可以賞覽高雄市景及港灣夕陽景色，房內更使用Dyson吹風機、小美犀智慧音箱，以及在地品牌「大春煉皂」和「茶籽堂」的洗浴用品。

住房價錢方面，「台中李方艾美酒店」8/24至8/26搶先推出限時快閃優惠，經典房型每晚 4999 元（不含早），第3人以上每位加 578 元；經典客房含早價雙人 5888 元，第3人以上每位加 1386 元，限定電話訂房，入住時間為8/29至9/29平日。「高雄承億酒店」的優惠方案則在是8/7結束。

台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池

台中李方艾美酒店位在中區，是一座25樓高的玻璃帷幕大樓。（圖/李方艾美酒店官網）

台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池

經典客房。（圖/李方艾美酒店官網）

台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池

「北緯二十四」白天提供艾美經典咖啡，晚上則是酒吧。（圖/李方艾美酒店官網）

台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池

高雄承億酒店24樓高空泳池搭配有酉名酉丁日式串燒居酒屋、和科幻感的RAR BAR。（圖/承億酒店官網）

台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池

酒店全日餐廳。（圖/承億酒店官網）

台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池

酒店一樓是大片書櫃。（圖/承億酒店官網）
台中李方艾美酒店
高雄承億酒店
台中
高雄
台中中區
高雄亞洲新灣區
承億文旅
艾美酒店
萬豪集團
高空泳池
無邊際泳池

相關新聞

《非常律師》禹英禑最愛！16公尺大鯨魚風箏現身旗津風箏節　夜光秀、泡泡秀嗨翻南台灣
《非常律師》禹英禑最愛！16公尺大鯨魚風箏現身旗津風箏節　夜光秀、泡泡秀嗨翻南台灣
2022/08/19 17:54
【裴洛西訪台後民調】台灣7成8民眾不怕中共軍演　對蔡總統領導的國安團隊「信心嚴重不足」
【裴洛西訪台後民調】台灣7成8民眾不怕中共軍演　對蔡總統領導的國安團隊「信心嚴重不足」
2022/08/16 17:27
台灣設計展揭曉主視覺！Local Remote操刀使用開源線上編碼　展現高雄海洋首都特質　
台灣設計展揭曉主視覺！Local Remote操刀使用開源線上編碼　展現高雄海洋首都特質　
2022/08/15 17:08
荷蘭當代攝影師Erwin Olaf大型個展來囉！「未竟世界」揭露完美生活表象　四大展區搶先看！
荷蘭當代攝影師Erwin Olaf大型個展來囉！「未竟世界」揭露完美生活表象　四大展區搶先看！
2022/08/15 12:15
夏立言訪中時機不宜惹議 請辭台中國際事務委員及市政顧問
夏立言訪中時機不宜惹議 請辭台中國際事務委員及市政顧問
2022/08/13 16:36

更新時間 : 2022-08-24 20:36 GMT+08:00

最受歡迎

【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾